Italijan med nabiranjem gob padel v gozdu, policisti ga iščejo že drugi dan

Na Idrijskem se nadaljuje obsežna iskalna akcija za 74-letnim Italijanom. Moški, za katerim se je na območju Vojskega v torek popoldne izgubila vsaka sled, je med nabiranjem gob v gozdu padel, prijateljema pa je po telefonu povedal, da ne more hoditi. Potem ko ga nista mogla več priklicati, je na terenu stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, reševalci s psi vodniki, gasilci in domačini. Čeprav so policisti območje pregledovali z dronom, moškega včeraj niso našli.

Pogrešani 74-letni Italijan, doma z območja dežele Furlanija - Julijska krajina, je v sredo okoli 12. ure prišel na območje Vojskega skupaj z dvema prijateljema iz Italije, starima 70 in 72 let, da bi v gozdu nabirali gobe. Moški so se z osebnim vozilom pripeljali v bližino ene od tamkajšnjih hiš, parkirali ob cesti v kraju z imenom V Logu ter se odpravili v bližnji gozd, kjer so se razkropili.

74-letnik padel v gozdu in se poškodoval

Čez približno dve uri sta se 70- in 72-letnik vrnila do parkiranega vozila, pogrešani pa se ni vrnil. Prijatelja sta z njim vzpostavila telefonski stik. 74-letnik jima je povedal, da je v gozdu padel in se poškodoval. Tožil je, da ima bolečine v predelu reber in da ne more hoditi. Ob tem je povedal, da je izgubil orientacijo in da ne ve, kje točno je.

Nazadnje sta prijatelja telefonski stik s pogrešanim vzpostavila ob 17.15. Moški je povedal, da se je poškodoval, ko se je spuščal navzdol po grapi. Kasneje Italijana kljub več poskusom s pogrešanim nista mogla več vzpostaviti stika.

Pogrešanega še niso našli

Na kraj dogodka so po prijavi prišli policisti. Začela se je obsežna iskalna akcija na območju Vojskega in širše okolice. Ker je ta potekala na zahtevnem terenu, so pri njej sodelovali tudi reševalci z reševalnimi psi, večje število lokalnih gasilcev pa tudi več domačinov. Da bi našli pogrešanega, so policisti območje pregledovali tudi z dronom.

Kljub temu pogrešanega Italijana do polnoči niso našli. Iskanje so prekinili, danes ob 7.30 uri pa se iskanje pogrešanega nadaljuje. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 74-letniku iz Italije, na novogoriški policijski upravi naprošajo, da o tem obvestijo idrijske policiste (telefon 05 372 48 00 ali elektronski naslov pp_idrija.pung@policija.si), se zglasijo na najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.