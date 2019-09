Policija v Idriji išče starejšega italijanskega državljana

Policisti in reševalci na gozdnem in zahtevnem terenu v širši okolici naselja Vojsko v Idriji iščejo starejšega italijanskega državljana, ki je predvidoma izgubljen v gozdu na območju Vojskega. Policija vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, prosi za pomoč.

O pogrešanem so novogoriške policiste prek klicnega centra obvestili danes popoldne, pogrešanega moškega pa naj bi zadnjič opazili ob 14. uri, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Padel in izgubil orientacijo

Po prvih zbranih podatkih se je iskani moški skupaj z dvema prijateljema odpravil v gozd blizu Vojskega, nato pa so se na omenjenem gozdnem terenu razkropili. Pozneje je 74-letni Italijan po telefonu poklical prijatelja in mu dejal, da je nekje v gozdu padel in se poškodoval, zato ni mogel hoditi. Prav tako je izgubil orientacijo oziroma ni vedel, kje natanko je.

Idrijski policisti so danes ob 18. uri začeli iskalno akcijo. Pridružili so se jim tudi tamkajšnji gasilci in pripadniki gorske reševalne službe. Pri iskanju pogrešanega sodelujejo tudi policisti generalne policijske uprave, ki so območje pregledovali z dronom, a pogrešanega še niso našli.

Policisti zato vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 74-letnem italijanskem državljanu, prosijo, da jih o tem obvestijo. To lahko storijo osebno na katerikoli policijski postaji, prek telefona (05) 372 48 00, interventne številke 113, anonimnega telefona policije 080 1200 ali prek elektronske pošte pp_idrija.pung@policija.si.