Inštitutu 8. marec vdrli v spletno stran: Obupani smo

Inštitutu 8. marec so neznanci vdrli v spletno stran, potem ko so jih že v preteklosti napadli na družbenem omrežju Instagram, so zapisali na svojem Facebook profilu.

"Po napadih na Instagram so danes napadli tudi našo spletno stran. Če od nas dobivate e-poštna sporočila, je to posledica napada. Več tehničnih ekip se ukvarja z vprašanjem, kaj se je zgodilo. Obupani smo," so v objavi zapisali na Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Na Inštitutu začeli bitko proti inflaciji

Prav v začetku tega tedna je Inštitut 8. marec začel bitko proti inflaciji in bitko za to, da bi vsi živeli dostojno življenje, je dejala direktorica Inštituta Nika Kovač. Kot pravijo na Inštitutu, prvi korak predstavlja boj proti prikritim podražitvam, v naslednjih tednih pa pripravljajo še več akcij. Ob tem so že začeli s peticijo za boj proti prikritim podražitvam.

Že včeraj se je na napoved boja proti inflaciji Inštituta 8. marec odzval predsednik SDS Janez Janša, ki je zapisal: "Spominja na boj Komunistične partije Slovenije proti koloradskemu hrošču leta 1948. Hkrati velik izraz nezaupanja v ⁦vlado⁩ od provladnih aktivistk 8. marec⁩." Na te besede mu je na družbenem omrežju Facebook Nika Kovač odgovorila: "Hej, Janez Janša. Sram te je lahko, da se norčuješ iz stisk navadnih ljudi."

Prvega februarja so sicer na Inštitutu 8. marec zagnali spletno stran Moja odločitev, na kateri so zbrali informacije o reproduktivnih pravicah, splavu in kontracepciji. Po besedah direktorice Inštituta Nike Kovač se namreč na portalih pojavljajo številne laži in manipulacije, zato so želeli pripraviti stran s strokovnimi informacijami, ki so pomembne pri odločanju.