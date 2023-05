Inštitut 8. marec: Kršitev v referendumski kampanji ni bilo, je potrdilo računsko sodišče

Podmladek SDS si je pred dvema mesecema očitke izmislil "z namenom diskreditacije inštituta" in z željo po utišanju kritičnih glasov, so prepričani na Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Podmladek SDS si je pred dvema mesecema očitke izmislil "z namenom diskreditacije inštituta" in z željo po utišanju kritičnih glasov, so prepričani na Inštitutu 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač. Foto: Bojan Puhek

Računsko sodišče pri financiranju referendumske kampanje o zakonu o vodah pri Inštituta 8. marec ni ugotovilo kršitev, zato zoper inštitut ne bo vložilo obdolžilnega predloga, so sporočili z inštituta. Postopek je namreč pred dvema mesecema sprožil podmladek SDS, inštitutu pa so očitali, da je bila referendumska kampanja financirana iz tujine.

Prijavo zoper inštitut je podal podmladek SDS, ki je inštitutu očital kršenje pravil referendumske kampanje o zakonu o vodah, in sicer, da so od tuje fundacije Guerrilla Foundation prejeli 30 tisoč evrov.

V inštitutu so navedbe že takrat zavrnili in pojasnili, da so sredstva prejeli šele aprila 2022, torej skoraj leto po koncu kampanje. Z omenjeno fundacijo pa pred referendumom niso imeli nobenih stikov. "Na projekt za financiranje smo se prijavili tri mesece po koncu referendumske kampanje, prijavljen projekt je bil odobren konec leta 2021, pogodba podpisana in denar nakazan šele v letu 2022 za obdobje od februarja 2022 do februarja 2023," so v odzivu pojasnili tudi danes.

Računsko sodišče ni ugotovilo prekrška

Inštitutu je zdaj pritrdilo tudi računsko sodišče, ki je inštitut obvestilo, da zoper njih ne bo vložen obdolžilni predlog, "saj iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek".

V inštitutu menijo, da si je podmladek SDS pred dvema mesecema očitke izmislil "z namenom diskreditacije inštituta" in z željo po utišanju kritičnih glasov. "Prav tako jih pri lažnih obtožbah ni zanimalo, da finančnega dela referendumske kampanje ni vodil inštitut, ampak prek posebnega računa, ki ga je skladno z zakonodajo odprlo za ta namen, društvo Eko krog iz Zasavja," so zapisali. Na tem računu so zbirali donacije, s katerimi so financirali kampanjske aktivnosti, inštitut pa je za kampanjo porabil nekaj manj kot tri tisoč evrov, so pojasnili.

"SDS se ne more sprijazniti z dejstvom, da so izgubili referendum in da je njihova vlada sprejela zakon, ki je ogrožal vodo," menijo v inštitutu.