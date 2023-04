Nika Kovač Jankoviću: Ustavite gradnjo kanala C0

Mestno občino Ljubljana pozivamo, da ustavi vsa gradbena dela, povezana s kanalom C0 na vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljansko polje, do zaključka presoje vplivov na okolje, ki je trenutno v teku, in da pri projektu kanala C0 ravna skladno z načelom previdnosti, so sporočili iz Inštituta 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

V Inštitutu 8. marec so prepričani, da postopek izgradnje kanala ni potekal skladno z načelom previdnosti, ki je temelj okoljske politike, projekt pa je po njihovem razgalil pomanjkljivosti slovenske okoljske zakonodaje.

"V uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, so določeni projekti, ki za izvedbo nujno potrebujejo pozitivno presojo vpliva na okolje. Mednje pa ne spada kanalizacijski kanal, ki poteka prek vodonosnega območja in je daljši od dveh kilometrov. Takšni projekti potrebujejo presojo vplivov na okolje, zgolj če tako odloči agencija za okolje (ARSO). Presenečeni smo, da kanal C0 torej spada med objekte, za katere presoja vplivov na okolje ni nujna. Ali mora biti presoja vplivov na okolje narejena ali ne, pa se odloči v predhodnem postopku," pravi Zlatko Djokić iz omenjenega inštituta.

8. marec: Ključna napaka storjena leta 2016

Ta neustrezna ureditev se je po mnenju Inštituta 8. marec prevedla v ključno napako državnih institucij, ki se je zgodila leta 2016, ko je ARSO izdal mnenje, da za projekt ni potrebna presoja vpliva na okolje. Mestna občina Ljubljana je tako pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki velja še danes. Kanal bi bil zgrajen že leta 2020, če se ne bi občina odločila, da okoli kanala zgradi še zaščitno betonsko kineto.

Šele po tej spremembi načrta projekta je ARSO leta 2020 podal zahtevo, da mora MOL za ta spremenjeni način del gradnje pridobiti presojo vpliva na okolje. ARSO je tako podal dve različni mnenji, občina pa se s to odločitvijo ni strinjala, zato jo izpodbija na upravnem sodišču, kjer postopek še vedno traja. Poleg postopka na sodišču še vedno poteka postopek pridobivanja presoje vplivov na okolje, ki ga je ARSO zahteval 2020, so izpostavili v inštitutu.

"V primeru nesreče ali potresa lahko pride do izliva kanalizacije"

"Gradnjo kanala C0 bi lahko preprečili trije okoljski ministri, ki so delovali od leta 2016. So pripadniki različnih političnih strank. Zadnji med njimi je bil Andrej Vizjak, ki kljub celoviti prenovi okoljske in gradbene zakonodaje v zakon o varstvu okolja in gradbeni zakon ni vključil varovalk, s katerimi bi preprečil nastalo situacijo na primeru kanala C0," je dejala Maja Koražija. "V primeru nesreče ali potresa lahko pride do izliva kanalizacije na območje, s katerega v Ljubljani pridobivamo pitno vodo, kar bi ogrozilo pitno vodo na območju Ljubljane,”pa je dodala Mojca Lukan, Inštitut 8. marec.

Nika Kovač za ustavitev projekta

“Na odločevalce smo se obrnili s tremi zahtevami. Mestno občino Ljubljana pozivamo, da ustavi vsa gradbena dela povezana s kanalom C0 do zaključka presoje vplivov na okolje. Na Vlado Republike Slovenije pa naslavljamo poziv, naj spremeni Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje na način, da bo za večje gradnje kanalizacije na vodovarstvenem območju obvezna presoja vplivov na okolje. Zahtevamo tudi, da v Zakonu jasno določijo postopke v primerih, kot je kanal C0, kjer projekt sprva ni potreboval presoje vpliva na okolje, po spremenjenem načrtu gradnje pa ga je ARSO zahteval in določi, da se mora gradnja v takih primerih do zaključka postopka ustaviti,” je zaključila Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.