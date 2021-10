Inšpektorji bodo poostreno nadzirali izvajanje pogoja PCT

Zdravstveni inšpektorat RS in Finančna uprava RS (Furs) zaostrujeta nadzor spoštovanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), in sicer po vsej državi, so sporočili iz obeh organov. Furs je okrepljen nadzor začel že danes, zdravstveni inšpektorji pa bodo v okrepljenem številu na terenu ob koncu tedna.

Kot so pojasnili na Fursu, bodo z današnjim dnem posebno pozornost namenili preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri zaposlenih pri zavezancih za davek, prav tako bodo preverjali, ali izvajalci storitev ustrezno preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri uporabnikih storitev in obiskovalcih na prireditvah.

"V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bomo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki smo jih v preteklosti že preverjali. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev bodo zavezanci takoj ustrezno sankcionirani z globami," so še napovedali na finančni upravi.

Poostren nadzor med koncem tedna

Zdravstveni inšpektorat je medtem napovedal poostren nadzor pogoja PCT v soboto in nedeljo. Njegovi inšpektorji izvajajo nadzor predvsem v zdravstveni, vzgojno-varstveni ter vzgojno-izobraževalni dejavnosti, v dejavnosti higienske nege in nastanitveni dejavnosti s pripadajočo gostinsko ponudbo.

Nadzor nad spoštovanjem odlokov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 medtem lahko izvajajo različni inšpektorati in policija.

Inšpekcijski organi so v zvezi s pogojem PCT v obdobju od 27. septembra do vključno 17. oktobra opravili nadzore v 6.325 objektih oz. nad 16.306 osebami. Skupno število opravljenih nadzorov v zvezi z obvladovanjem covid-19 je bilo v omenjenem obdobju 8.181, pri čemer je bil delež neskladnih objektov oz. lokacij sedemodstoten. Inšpektorji so izrekli 73 prekrškovnih sankcij, 432 opozoril po zakonu o prekrških, 14 upravnih odločb in 352 upravnih ukrepov.