Izdajanje lažnih potrdil o cepljenju: ZD Žalec ni osamljen primer #video

QR-kode na mobilnih napravah, potrdila o cepljenju, testiranju in prebolelosti so vsakodnevna popotnica in vstopnica, ki odpira vsa družbena vrata.

Izdajali lažna potrdila o cepljenju

Prvič je septembra v javnost pricurljala novica, da brezdomci v zameno za 150 ali tudi 300 evrov prejmejo tudi več odmerkov v imenu drugega, plačnik pa dobi potrdilo. Nato je zdravnica iz Pomurja za 50 evrov izdajala potrdila na podlagi protiteles, čeprav je stroka jasna, da ta ne povedo, ali je oseba zaščitena. V zdravstvenem domu Žalec pa sta zdaj že nekdanja zaposlena izdajala lažna potrdila o cepljenju.

Podatke o tem, koliko prijav ponarejanja covid potrdil so na zdravstvenem inšpektoratu prejeli, še zbirajo. Da številni iščejo stranske poti do potrdila, je posledica porušenja zaupanja med trikotnikom oblasti, stroke in tistih, ki cepljenje zavračajo, pravi sociolog Kovačič.

Kovačič: Tovrstno dejanje je treba sankcionirati

"To je stvar pravne kulture, kjer se nekaterim zdi legitimno, da po malo goljufajo državo in po malem tudi sebe, in najbolj žalostno je, da jim taka potrdila izdajajo zdravstvene ustanove oziroma njihovi uslužbenci," je povedal doc. dr. Gorazd Kovačič in dodal: "Izdajateljem in prejemnikom potrdil je treba stopiti na rep, ponarejanje listin mora biti sankcionirano, saj gre za kaznivo dejanje, in potem bo strah naredil svoje predvsem pri izdajateljih takih potrdil."

Z generalne policijske postaje odgovarjajo, da policija ne vodi skupne evidence za ponarejene PCR-teste, potrdila o prebolelosti in cepljenju. Dodali pa so, da to problematiko preverjajo v več primerih in da v več primerih že tečejo predkazenski postopki, kjer gre za sume ponarejanja listin. Policija poziva vse, ki so jim konkretni primeri tovrstnih ponarejanj znani, naj podajo prijavo na policijo.