ZD Žalec: dva zaposlena izdajala lažna cepilna potrdila

Foto: STA

V Zdravstvenem domu (ZD) Žalec sta dva zaposlena izdajala lažna cepilna potrdila. Zato je vodstvo doma zanju izdalo sklep o odstranitvi z delovnega mesta, so danes sporočili iz Zdravstvenega doma Žalec. Zadevo že preverjajo tudi celjski policisti, so za STA povedali na Policijski upravi Celje. O zadevi je danes poročal časnik Delo.

V Zdravstvenem domu Žalec so zaznali nepravilnost pri vnosu podatkov o cepljenju v elektronski register cepljenih oseb. Direktorica doma Hana Šuster Erjavec je s tem seznanila strokovnega vodjo, ki je takoj izvedel izredni interni strokovni nadzor. Ta je potrdil sum hujše kršitve delovnih obveznosti pri dveh zaposlenih sodelavcih s področja zdravstvene nege.

Kakšne so sankcije?

Obema je Zdravstveni dom Žalec izdal sklep o odstranitvi z delovnega mesta, hkrati pa zoper njiju poteka postopek, ki je skladen z delovnopravno zakonodajo. Prav tako je bila podana kazensko ovadba na celjsko policijo, o ugotovitvah internega nadzora pa je Zdravstveni dom Žalec obvestil tudi ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje, so še zapisali v Zdravstvenem domu Žalec.

Medtem pa celjski kriminalisti sektorja v okviru predkazenskega postopka intenzivno preverjajo dejstva in okoliščine v zvezi z obstojem razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Glede na trenutno fazo predkazenskega postopka in interes preiskave podatkov o konkretnih osebah ter osredotočenem sumu kaznivega dejanja celjska policija še ne more posredovati. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so še pojasnili na Policijski upravi Celje.

Na inšpektoratu so prejeli več podobnih prijav

Glede dogajanja v Zdravstvenem domu Žalec so prijavo prejeli tudi na zdravstvenem inšpektoratu, ki v zvezi z vsako prijavo opravi nadzor, je na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covid-19 povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Če bi se izkazalo, da gre dejansko za ponarejanje oziroma karkoli v zvezi s tem, bodo ugotovitve odstopili organom pregona. Je pa inšpektorat na podobno temo doslej prejel več prijav, koliko točno, pa težko oceni, je še povedala Deana Potza.