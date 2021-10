Krek: Prihaja nova, še bolj kužna različica koronavirusa #video

"V tem trenutku prevladuje delta varianta, ki je bolj kužna. Rojeva se nova varianta, ki je še za 20 odstotkov bolj kužna od delta variante. Pripraviti se moramo na nov izziv. Epidemije ni konec, čeprav se nekateri obnašajo kot, da je je," je opozoril Krek in dodal, da so prvi podatki o tovrstni različici prišli iz Velike Britanije.

Krek: Smo v novem valu

"V vseh državah se število okuženih povečuje. Znižuje se edino v Italiji. V zimsko obdobje gremo s posebnimi pogoji. Število okuženih se bo v zimskem času povečevalo, boljše bo edino tam, kjer je dobra precepljenost," je povedal Krek.

"Edino cepljenje je tisto, ki zaščiti populacijo pred okužbo," je poudaril in dodal, da je število na novo okuženih je v zadnjih dveh dnevih precej naraslo. Bojimo se, da gremo v nov val. Sedemdnevna incidenca je vedno bolj strma, kar pomeni, da smo res v novem valu. Največ mrtvih v štiridesetem tednu je v državah, kjer imajo slabšo precepljenost.

"Vse smrti, ki se bodo zgodile v jesensko - zimskem času so nesmiselne, saj bi ljudje, če bi se zaščitili preživeli. Že junija smo imeli dovolj cepiva. Ker se nismo cepili dovolj hitro, imamo slabe rezultate. Največje obremenitve so med 15 in 24 letom in med delovno aktivno, zelo mobilno populacijo. Te populacije so tudi slabše precepljene. Ključno je, da je hospitalizacija nad 55 let zelo visoka, znaša kar 55 odstotkov," je pojasnil.

Milan Krek, direktor NIJZ: Epidemije še ni konec, čeprav se nekateri obnašajo tako. Virus je še vedno prisoten, je visoko kužen in se prenaša. Povečuje se nam število okuženih, na drugi strani pa se nam žal prepočasi povečuje število cepljenih.

"Hospitalne postelje so vzete ostalim programom, mnogi ljudje ne morejo priti do nujnih posegov, primanjkuje pa tudi kadra na covid oddelkih. Premeščamo jih iz drugih oddelkov. Povečuje se tudi število sprejemov," je še dodal.

Čas je, da nam prisluhnete

Iz aktualnih podatkov je razvidno, da imamo eksponentno rast. Gremo med države, ki so najbolj obremenjene. "V boju proti virusu smo se izkazali kot nepovezani," je ocenil, a kot pravi je prepričan, "da smo Slovenci sposobni ponotranjiti ukrepe. Mi imamo moč, smo dovolj močni in pametni, da se spremenimo. Prenehati moramo ljudi mešati z raznimi nepreverjenimi informacijami. Prisluhniti je treba stroki. Mi vemo, kaj vam priporočamo. Na Portugalskem so danes brez mask, ker so ljudje prisluhnili zdravnikom. Čas je, da nam prisluhnete."

Aktualne številke

V torek so ob opravljenih 7.367 PCR-testih potrdili 2.145 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 29,1 odstotka. Včeraj je bilo pozitivnih 31,9 odstotka testov. To je najvišje število okužb po 6. januarju letos, ko smo jih potrdili 2.697.

Milan Krek, direktor NIJZ: Aktualni podatki kažejo, da imamo v tem trenutku eksponentno rast.

Visoke globe ob neizpolnjevanju PCT-pogoja

Če želimo še naprej obiskovati dogodke in številne druge dejavnosti, je upoštevanje PCT pogojev nujno. Deana Potza je povedala, da je inšpektorat za šolstvo in šport je ugotovil kršitve PCT-ja v fitnesih. Pojasnila je, da so v tem primeru opozorila zadostovala in sankcije niso bile potrebne. Ugotovili so tudi, da v trgovinah PCT -pogoj dosledno preverjajo že ob vhodu. V povezavi z izvajanjem testiranja je bil inšpektorat seznanjen, da mnogi, ki so opravili HAGT in bili pozitivni, potem niso šli na PCR test. Takih je bilo 525. Globa za tako kršitev znaša od 400 do 4.000 evrov.

"Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se v vseh okoljih nadaljujejo; napovedujemo pa tudi poostrene nadzore v regijah s slabšo epidemiološko sliko," je še povedala.

Globe v primeru ugotovljenih kršitev določa Zakon o nalezljivih boleznih in znašajo za pravno osebo od 4.000 do 100.000 evrov oziroma polovico manj, če gre za samostojnega podjetnika posameznika; torej od 2.000 do 50.000 evrov.

Nimamo samo pravic, ampak tudi obveznosti

"Glede na epidemiološko situacijo je ključnega pomena, da smo državljani čim bolj pogosto opomnjeni na pomembnost spoštovanja PCT – da smo torej bodisi cepljeni, smo bolezen preboleli ali pa imamo veljaven negativni test. Naj še enkrat ponovim poziv, da kot posamezniki in kot družba naredimo vse, kar je v naši moči, da širjenje virusa preprečimo oziroma v največji možni meri zajezimo. Nimamo samo pravic, ampak tudi obveznosti do družbe, v kateri živimo," je zaključila.