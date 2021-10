Sistem PCT deluje pri zmanjševanju okužb #video

Ugotovili so, da marsikje tega ne preverjajo dosledno, čeprav je dokazano, da sistem pri zmanjševanju okužb deluje. Takoj po uvedbi in ob strogem preverjanju je namreč število okuženih pri nas upadlo.

Na vratih neživilskih trgovin, lokalov, knjigarn in povsod, kjer je PCT zahtevan, visijo obvestila s pravili za vstop, a po vladnem odloku obvestilo ni dovolj. Ponudniki so poleg tega dolžni preverjati tudi potrdila.

Ali ponudniki preverjajo pogoj PCT?

V središču Ljubljane so obiskali tri trgovine, da bi preverili, ali preverjajo PCT-pogoj. V eni trgovini so po pogoju vprašali, vendar ga niso preverili, v preostalih dveh niso niti vprašali.

O preverjanju so povprašali tudi naključne mimoidoče. "Načeloma se gostinci kar držijo, bi se pa lahko še malo bolj," je dejal mimoidoči.

Ena od sogovornic je povedala, da ji PCT-pogoja ne preverijo povsod. V eni izmed bank so ga preverili, v drugi ne.

"Na žalost ne, ampak ga imam. Ne, skoraj nikjer ne preverijo. Nekoliko drugače je v večjih nakupovalnih središčih, kjer na vhodih stojijo varnostniki," so odgovorili še nekateri mimoidoči.

Na zdravstvenem inšpektoratu podali le skope podatke

Za nadzor nad izpolnjevanjem PCT-pogoja je zadolžen zdravstveni inšpektorat. O tem, koliko nadzorov so opravili, koliko kršitev zaznali in kaj vse ugotavljajo na terenu, so želeli preveriti pri njih, vendar le skopo odgovarjajo, da je poročilo o nadzoru PCT-pogojev v pripravi. Potem ko bo s poročilom seznanjena vlada, bodo obvestili tudi javnost, so povedali.

Vodja svetovalne skupine meni, da je eden od razlogov za naraščanje epidemije tudi neupoštevanje PCT-sistema. "Popolnoma smo pozabili, čemu je namenjen sistem PCT, če kamorkoli gremo, vidimo, da se slabo nadzoruje."

Kaj pokaže anketa Obrtno podjetniške zbornice Slovenije?

Anketo o preverjanju PCT-pogoja so v oktobru opravili na sekciji trgovcev pri obrtno-podjetniški zbornici. Štejejo okoli 400 članov, med njimi so tako živilske kot neživilske prodajalne. Na anketo se jih je odzvalo okoli 80, od tega jih dve tretjini pravi, da pogoj PCT preverjajo. 17 odstotkov jih PCT-pogoj preverja delno, v prodajalnah z živilskim blagom pa pogoja ne preverjajo.

"Ustvarja se zmeda, h kateri ne pripomorejo odločbe ustavnega sodišča, se pravi kazen, ki naj bi prišla zaradi nespoštovanja PCT-pogoja," je sklenil Primož Černic, predsednik Upravnega odbora sekcije trgovcev.

Če je eden od razlogov za naraščanje epidemije tudi slabše izvajanje ukrepov, bo torej epidemija po napovedi Instituta "Jožef Stefan" še naprej naraščala.