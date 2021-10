ECDC: Slovenija ostaja temno rdeča

Temno rdeče so poleg Slovenije v celoti obarvane še vse tri baltske države in Romunija, sicer pa so temno rdeči še zahod Bolgarije, sever Grčije, vzhod Slovaške ter vzhod Hrvaške in mesto Zagreb.

Temno rdeče so poleg Slovenije v celoti obarvane še vse tri baltske države in Romunija, sicer pa so temno rdeči še zahod Bolgarije, sever Grčije, vzhod Slovaške ter vzhod Hrvaške in mesto Zagreb. Foto: ecdc.europa.eu

Slovenija na obnovljenem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja v celoti označena s temno rdečo barvo, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko v boju proti bolezni covidu-19. Vse bolj rdeč postaja ves vzhodni del EU, medtem ko je položaj v Italiji, Franciji in Španiji precej boljši.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa sicer upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Temno rdeče tudi tri baltske države in Romunija

Avstrija, Nemčija, Finska, Irska in Belgija so medtem povsem oziroma skoraj povsem rdeče, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološko stanje. Tudi Madžarska je skoraj povsem rdeča, z izjemo ene regije, ki je oranžna.

Zahodnim državam v boju z epidemijo kaže veliko bolje

Položaj v Italiji, Franciji in Španiji je občutno boljši. Njihove regije so v najslabšem primeru obarvane oranžno, nekatere pa so tudi v zelenem območju, kar pomeni zelo dobro epidemiološko sliko. Oranžni sta tudi Portugalska in Švedska. V barvah semaforja pa je Poljska, ki ima tako nekaj zelenih regij kot tudi oranžnih in rdečih.

Foto: ecdc.europa.eu

Precepljenost: nizka na vzhodu, visoka na zahodu

Slabe razmere ma vzhodu so zelo verjetno posledica nizke precepljenosti prebivalcev. Na Hrvaškem je cepljenih 52 odstotkov in v Sloveniji 59,6 odstotka ljudi, na Slovaškem pa je polno cepljenih 52,4 odstotka odraslih, v Romuniji pa 66,8 odstotka ljudi, kažejo podatki ECDC. Na zahodu je slika popolnoma drugačna, v Španiji je polno cepljenih 83,1 odstotka odraslih, v Italiji 79,3 odstotka in v Franciji 80,1 odstotka ljudi.