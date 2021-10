V poplavah in plazovih v Nepalu in Indiji skoraj 200 mrtvih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V poplavah in plazovih v Indiji in Nepalu je v zadnjih dneh umrlo skoraj 200 ljudi, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Nepalu je bilo močno deževje čez noč usodno za kar 88 ljudi, med njimi za šestčlansko družino, ki jo je pod seboj pokopal plaz.

V poplavah in plazovih v indijski zvezni državi Uttarakhand na območju Himalaje je medtem od ponedeljka umrlo najmanj 55 ljudi, so sporočile indijske oblasti. Več kot deset ljudi je pogrešanih.

Težave tudi na jugozahodu Indije

Na območju zvezne države Kerala na jugozahodu Indije je zaradi plazov in hudourniških poplav od prejšnjega tedna umrlo 42 ljudi.

V vzhodni indijski zvezni državi Zahodni Bengal pa je v poplavah umrlo pet ljudi.

Pogosti plazovi v monsunskem obdobju

Območje je v zadnjih dneh zajelo silovito deževje, ki je sprožilo plazove in poplave. Plazovi so v himalajski regiji pogosti, zlasti v monsunskem obdobju, za katero je značilno močno deževje, vendar do tega letos prihaja neobičajno pozno, poroča AFP.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je zaradi podnebnih sprememb, krčenja gozdov in pretiranega razvoja vreme na območju vse bolj nepredvidljivo in ekstremno.