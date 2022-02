Informativni dnevi na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije − 11. in 12. februar

Oglasno sporočilo

Se soočaš z dilemo, kateri študij in fakulteto izbrati po srednji šoli? Razmišljaš o študiju na kakšni od naravoslovnih fakultet, hkrati pa te vse bolj in bolj zanimata družboslovno področje in humanistika?

Predstavljamo ti edinstveni interdisciplinarni študijski program, ki ti bo omogočil pridobivanje kakovostnega in strokovnega znanja na vseh omenjenih področjih: zgodovine, jezikoslovja in književnosti, filozofije, sodobne umetnosti, prava, okoljevarstva, geografije, turizma, mednarodnih odnosov, naravovarstva, gospodarstva …

Tovrstni študijski program Slovenski študiji izvaja Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, članica Nove univerze. Je edina fakulteta v Sloveniji, ki nudi interdisciplinarni študijski pristop v sklopu akreditiranega triletnega univerzitetnega dodiplomskega programa Slovenski študiji na študijski smeri slovenoslovja, prav tako pa je po zaključku dodiplomskega programa mogoče nadaljevati študij tudi na drugi in tretji stopnji.

S študijem na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije boš pridobil številne priložnosti in možnosti za razvoj uspešne karierne poti ter odlične zaposlitvene možnosti. V času študija te bodo spremljali mednarodno uveljavljeni profesorji in profesorice, raziskovalci in raziskovalke, ki predavajo raznovrstne vsebine.

Prav tako pa ti je v sklopu triletnega programa omogočena študijska praksa, saj na fakulteti menimo, da je zelo pomemben del izobraževalnega procesa, ki pripomore k dodatnemu usposabljanju za kreativna delovna mesta in ponuja različne možnosti vključitve v delovni proces. Naši diplomanti se zaposlujejo kot svetovalci v diplomaciji, novinarji, ustvarjalci v kreativnih in kulturnih industrijah, v javni upravi in drugih državnih službah, v kulturnih in turističnih organizacijah, občinski upravi, gospodarstvu in pri drugih razvojnih projektih; kot strokovnjaki v muzejih, arhivih, založbah, knjižnicah; na področju dela z medijskimi komunikacijami, s kulturno in naravno dediščino, literarnimi in zgodovinskimi vedami, digitalno humanistiko itd.

Vabimo te, da se udeležiš spletnega informativnega dne 11. ali 12. februarja in prisluhneš podrobnejši predstavitvi študija na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije, spoznaš del akademskega zbora ter se seznaniš s študijskim procesom in mnenji študentov ter tako prejmeš informacije iz prve roke.

Več informacij najdeš tudi na spletni strani: https://fsms.nova-uni.si/

Pridruži se slovenskim intelektualcem, ki potujejo skozi zgodovino, filozofijo, kulturo in geopolitiko, tudi ti!

Ko izbiraš prihodnost, izberi slovensko! Informativni dnevi: 11. in 12. 2. 2022 Prijavni roki na dodiplomske študijske programe: 15. 2.−18. 3. 2022 Več na: fsms.nova-uni.si

Naročnik oglasne vsebine je Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze.