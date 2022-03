Informacijska pooblaščenka: Podatki o plačah v javnem sektorju so javni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Upravno sodišče je potrdilo informacijski pooblaščenki, da so plače v javnem sektorju javne.

V primeru Splošne bolnišnice Celje je sodišče potrdilo informacijski pooblaščenki, da mora omenjena ustanova mediju poleg podatkov o delovnih mestih in bruto izplačilih za določeno obdobje posredovati tudi podatke o imenih in priimkih zaposlenih. Informacijski pooblaščenec (IP) je sicer že večkrat odločil, da so plače javnih uslužbencev javne.

Neposredno zakonsko podlago za obdelavo podatka o imenu in priimku javnega uslužbenca, skupaj s podatki o izplačanih bruto plačah, predstavlja 38. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), podlaga za posredovanje teh podatkov javnosti pa je tudi 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), saj gre za podatke, povezane z delovnim razmerjem javnega uslužbenca in porabo javnih sredstev.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je IP leta 2021 obravnaval več pritožb, kjer zavezanci podatkov o plačah javnih uslužbencev niso želeli posredovati javnosti. Ob tem vse subjekte javnega sektorja pozivajo, da sledijo stališču upravnega sodišča in s tem skrajšajo postopek ter zagotovijo večjo transparentnosti in preglednosti porabe javnih sredstev. "Vsakršno skrivanje teh podatkov ali zavlačevanje organov pri njihovem razkrivanju je nedopustno," so še zapisali.

V uredništvu Siol.net smo pridobili javne podatke o 50 najvišjih plačah zaposlenih v visokem šolstvu, vrtcih in preostalih šolah, danes pa smo objavili še plače vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Pred časom smo želeli pridobiti podatke o plačah zaposlenih na RTV Slovenija, a jih v zahtevani obliki za zdaj še nismo prejeli. Posredovali so nam podatke o 50 najvišjih plačah zaposlenih na RTVS brez dodatka za delovno dobo in se pri tem sklicevali, da gre za osebni podatek. V tem primeru gre za prekrivanje podatkov, ki so v javnem interesu.