Incident v bližini Tobačne: v streljanju umrla ena oseba, policija storilca še išče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski policisti so bili okrog 15. ure obveščeni o dogodku na območju Upravne enote Ljubljana na Tobačni ulici. Policisti so na kraju odkrili moškega, ki je bil huje poškodovan in je kmalu zaradi prehudih poškodb na kraju umrl.