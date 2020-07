Il Giornale: Slovenski predsednik se je prvič poklonil spominu na žrtve Titovih komunistov

Italijanski mediji obširno poročajo o ponedeljkovem srečanju predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, in poudarjajo njegov zgodovinski pomen. Corriere della Sera tako piše o "srečanju na poti do sprave". Il Giornale pa piše, da se je slovenski predsednik prvič poklonil spominu na žrtve Titovih komunistov.