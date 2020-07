Oči Slovenije bodo danes uprte v Boruta Pahorja

Ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu se bo danes začel postopek vračanja Narodnega doma avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Italiji. Ponedeljkove slovesnosti se bo poleg predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia Matarelle, udeležilo več ministrov iz obeh držav. Gre sicer tudi za dogodek, ki v zadnjih dneh močno razdvaja slovensko javnost in politiko.

Predsednika Slovenija in Italije bosta pred slovesnostjo v Trstu položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi. Gre za zgodovinski dogodek v odnosih med državama, najvišja predstavnika obeh držav se v Bazovici do zdaj nista poklonila žrtvam nasprotne strani.

Odločitev za to dejanje je predvsem v Sloveniji naletela na različne odzive. Slišati je bilo kritike, da bo Pahor s poklonom pred bazoviško fojbo pritrdil reviziji zgodovine, ter pozive predsedniku, naj se temu dejanju odpove.

Predsednik Pahor je glede skupnega polaganja vencev v Bazovici dejal, da gre za "simbolno dejanje, ki gleda naprej", ter opozoril na pomen geste italijanskega predsednika, ki bo položil venec k spomeniku štirim antifašistom. Foto: Ana Kovač

V Trstu bo ob prisotnosti obeh predsednikov podpisan dokument, s katerim bo Narodni dom ponovno formalno prešel v last slovenske manjšine, piše STA.

Sam proces vračanja bo po pričakovanjih trajal več let. Za izročitev Narodnega doma Slovencem bo moral italijanski parlament spremeniti tudi 19. člen zaščitnega zakona za slovensko manjšino iz leta 2001, kar naj bi se zgodilo predvidoma jeseni letos.

Vračanje pred sto leti v Trstu požganega Narodnega doma slovenska stran označuje za simbolno dejanje sprave v evropskem duhu, ki je izjemnega pomena za prihodnje odnose med Slovenijo in Italijo. Foto: STA

V Sloveniji je bila do polaganja vencev pred bazoviško fojbo do zdaj najbolj kritična začasna predsednica SD Tanja Fajon, ki je že ob napovedi dogodka na Twitterju objavila naslednji zapis: "Žal poteza Boruta Pahorja odpira veliko bolečino ljudi na Primorskem in v zamejstvu zaradi dogodkov iz preteklosti. Ob zavedanju, da italijanska stran stalno sprevrača zgodovinska dejstva. In da naj bi bil tam tudi vodja Lige Salvini (Matteo Salvini, op. a.). Razvrednotila bo še vračanje Narodnega doma."



Tanja Fajon in Dimitrij Rupel Foto: Siol.net

Nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel na drugi strani meni, da je poteza obeh predsednikov, da obiščeta tragično prizorišče ob priložnosti, ko bo Narodni dom posvečen uveljavljanju prijateljstva med dvema evropskima narodoma, pozitivna in plodna. Kot poudarja Rupel, je pred dnevi prejel pismo Paola Sardosa Albertinija, predsednika odbora za mučenike fojb (it. Comitato per i Martiri delle Foibe), ki se ukvarja z žrtvami povojnega nasilja v Bazovici pri Trstu. Gre za veliko, a še ne dokončno raziskano število umorjenih civilistov in vojakov različnih narodnosti, ki so jih odvrgli v jašek opuščenega rudnika.



Zveza združenj borcev za vrednote NOB predsedniku republike Borutu Pahorju medtem predlaga, naj v okviru današnjih spominskih slovesnosti ob stoletnici požiga Narodnega doma odstopi od namere, da položi venec pred bazoviško fojbo. V nasprotnem primeru se bodo v ZZB NOB po besedah predsednika Marjana Križmana odločili o svojem odnosu do Pahorja.