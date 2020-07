Pahor na prvi obisk po januarju. Ne bo potoval daleč. #video

Predsednik Borut Pahor bo danes na povabilo madžarskega predsednika Jánosa Áderja na uradnem obisku na Madžarskem. Poglavitne teme pogovorov bodo predvsem dvostranski odnosi med državama, gospodarsko sodelovanje, položaj slovenske in madžarske manjšine, finančni okvir EU, migracije in zahodni Balkan ter okoljevarstvene teme. V slovenski delegaciji bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, s katerim se bo Pahor udeležil dogodka promocije slovenskega turizma.

Srečanje med slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem in njegovim madžarskim kolegom Jánosem Áderjem pomeni nadaljevanje rednega dialoga na predsedniški ravni. V sklopu obiska pa se bo Pahor sestal tudi s predsednikom madžarskega parlamenta Lászlóm Kövérjem.

Slovenska stran sicer meni, da so odnosi med sosedoma dobri in prijateljski, državi pa povezuje zlasti obojestranska želja po poglobitvi sodelovanja na področjih gospodarstva, prometne in energetske infrastrukture, turizma in kulture.

Tako je slovenski predsednik Pahor na zadnjem obisku sprejel svojega političnega kolega. (Video: Planet TV)

Med državama tesno gospodarsko sodelovanje

Madžarska namreč zaseda sedmo mesto med zunanjetrgovinskimi partnerji Slovenije; vrednost blagovne menjave med državama je v letu 2019 dosegla 2,14 milijarde evrov in se je v primerjavi z letom 2018 povečala za sedem odstotkov. Madžarska za Luko Koper tradicionalno pomeni drugi najpomembnejši trg, prav tako pa je tudi Luka Koper pri pretovoru drugo najpomembnejše čezmorsko pristanišče Madžarske.

Madžarski predsednik je oktobra 2018 obiskal Ljubljano. Na obisku sta predsednika med drugim sedela tudi na klopcah na Ljubljanskem gradu. Foto: STA

Zato bo v ospredju srečanja, na katero bo Pahor odpotoval z vlakom, predvsem dinamika gospodarskega sodelovanja med državama in dvostranskih projektov in razvoja pobude Tri morja, ki združuje 12 srednje- in vzhodnoevropskih držav v trikotniku med Jadranskim, Črnim in Baltskim morjem in katere vrh je lani gostil slovenski predsednik.

O razmerah na Zahodnem Balkanu

Predsednika se bosta po napovedih predsednikovega urada pogovarjala tudi o aktivnostih na ravni Evropske unije za spopadanje z gospodarskimi, javnofinančnimi in drugimi posledicami epidemije bolezni covid-19.

V tem okviru bosta obravnavala večletni finančni okvir Evropske unije ter z njim povezano pobudo Evropske komisije za ustanovitev Sklada za okrevanje, ki bi bil namenjen zlasti financiranju ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Predsednika bosta izmenjala še stališča o razmerah na zahodnem Balkanu in o širitvenem procesu EU. Slovenija podpira vključevanje regije v EU, ob tem pa opozarja na pomen izpolnjevanja pogojev držav kandidatk in na drugi strani kredibilne širitvene perspektive.

Tako sta se predsednika pozdravila, ko je Pahor leta 2015 obiskal Budimpešto. Foto: STA

Kot so še sporočili s predsednikovega urada, bosta posebno pozornost namenila tudi okoljevarstvenim temam, med drugim tudi spopadanju s podnebnimi spremembami in pomenu voda. V obdobju uradnega obiska bosta slovenska ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in madžarski minister za kmetijstvo István Nagy podpisala Memorandum o sodelovanju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi, ki bo še okrepil sodelovanje na področju trajnostnega upravljanja gozdov.

V slovenski delegaciji političnih predstavnikov bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, s katerim se bo Pahor udeležil odprtja dogodka promocije slovenskega turizma s poudarkom na zelenih vsebinah, ki se bo v Budimpešti zgodil v organizaciji Slovenske turistične organizacije.

Zadnje srečanje leta 2018

Sosednji državi povezujeta tudi manjšini na obeh straneh meje. Na Madžarskem živi približno pet tisoč Slovencev, od tega jih je okoli tri tisoč v Porabju, zato bo Pahor še pred obiskom naše vzhodne sosede v Ljubljani na pogovor sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti na Madžarskem.

Slovenija namreč ugotavlja, da se je njen položaj v zadnjem desetletju izboljšal na večini področij, vključno z rastjo splošnega madžarskega državnega financiranja slovenske narodne skupnosti, prenosom upravljanja obeh dvojezičnih osnovnih šol in vrtcev na Državno slovensko samoupravo ter ohranitvijo lokalnih slovenskih samouprav z znižanjem praga potrebnih članov.

Leta 2018 sta obiskala tudi Kobarid. Foto: STA

Predsednik Madžarske Áder je bil nazadnje na uradnem obisku v Sloveniji 19. in 20. oktobra 2018, tokratno srečanje s predsednikom Pahorjem pa je prva mednarodna dejavnost predsednika Madžarske po začetku epidemije bolezni covid-19, še pojasnjujejo na uradu za komuniciranje.

Pahor je bil nazadnje na obisku v tujini konec januarja, ko je obiskal poljski Auschwitz, nazadnje pa je 15. maja gostil hrvaškega predsednika Zorana Milanovića.