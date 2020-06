Avstrija, Madžarska, Slovenija, Slovaška in Češka želijo sodelovati tudi po krizi

Zunanji minister Anže Logar se je na povabilo avstrijskega kolega Alexandra Schallenberga na Dunaju udeležil srečanja zunanjih ministrov Avstrije, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke. Vsi so hvalili medsebojno sodelovanje v času pandemije covida-19 in se zavzeli za njegovo nadaljevanje.

"Čeprav smo zaščitili državljane in zaprli meje, smo bili še vedno sposobni sodelovati," je na novinarski konferenci dejal Logar in kot primer navedel dnevne telefonske klice in iskanje rešitev za težave, ki so se sproti pojavljale, z dialogom, poroča STA. Menil je, da so v sosedskih odnosih ustvarili nov protokol, kar se mu zdi velik uspeh in pomembno evropsko sporočilo. Zavzel se je za nadaljnje sodelovanje, ki se ga veseli, saj da imamo v tej regiji več skupnega, kot tistega, kar razdvaja.

"Ko se zgodi najhujše, ko gre zares, se lahko zanesemo na svoje sosede"

To izkušnjo sodelovanja in intenzivnih izmenjav si tudi Schallenberg želi prenesti v postkoronsko obdobje. Kriza je po njegovih besedah "bolj kot sicer" pokazala, kako tesno povezana je država s svojimi sosedami. "Ko se zgodi najhujše, ko gre zares, se lahko zanesemo na svoje sosede," je dejal po pisanju STA.

Učimo se lahko drug od drugega

Vodja češke diplomacije Tomaš Petriček je izpostavil, da se lahko drug od drugega učimo. Na ta način bi bilo mogoče v veliki meri zadržati učinke morebitnega drugega izbruha novega koronavirusa, je menil. Madžarski zunanji minister Peter Szijarto je prav sodelovanje med državami navedel kot enega od razlogov, da je vsem državam, ki so se danes zbrale na Dunaju, uspel boj z novim koronavirusom. Ob tem je naštel tako pomoč v zaščitni opremi, dovoljenje nekaterim skupinam ljudi, da so prečkale mejo, in sodelovanje pri repatriacijah, poroča STA.

Sodelovanje pri vračanju državljanov so izpostavili tudi drugi ministri, vključno s Slovakom Ivan Korčokom. Zaslužna za njegovo repatriacijo iz ZDA, kjer je bil veleposlanik, je bila namreč Avstrija. Šele zatem je v začetku aprila prisegel na položaj ministra.

Logar povabil državljane držav na obisk v Slovenijo

Glede prihodnosti sta tako Korčok kot Szijjarto izpostavila izziv obnove gospodarstva. Slovenskemu gospodarstvu bi lahko pomagali tako, da pridejo v Slovenijo in s tem pomagajo našemu turizmu, je državljane držav in soseščine povabil Logar. Glede morebitnega drugega vala je Logar menil, da smo sedaj bolje pripravljeni kot prej, tudi s komunikacijskimi kanali za izmenjavo podatkov, poroča STA.

Kot so sporočili z MZZ, so se ministri glede sodelovanja v regiji izpostavili še, da morajo srednjeevropske države tesno sodelovati pri izgradnji regionalne transportne in energetske infrastrukture, saj gre večinoma za čezmejne projekte. Logar je poudaril, da je boljša infrastrukturna povezanost predpogoj za nadaljnji gospodarski razvoj regije. Ob tem je kot dober primer izpostavil Luko Koper, katere razvoj je neposredno odvisen od izgradnje ali nadgradnje železniških povezav preko Slovenije v zaledne države, od koder bo omogočena priključitev v vseevropsko železniško omrežje, še poroča STA.