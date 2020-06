Janša z veleposlaniki višegrajske četverice o izzivih v EU

Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, so na srečanju govorili tudi o odzivu na pandemijo bolezni covid-19, migracijah, pobudi Treh morij, Zahodnem Balkanu in širitvi EU in ter o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta, piše STA.

Pandemija spremenila prioritete v načrtih predsedovanja EU

Premier Janez Janša je poudaril, da je pobuda Treh morij pomembna z vidika strukturnih in razvojnih potreb regije, ki jo obsega. S sogovorniki so se strinjali, da širitev EU in Zahodni Balkan potrebujeta več pozornosti Evropske unije. Širitev EU na Zahodni Balkan bo ena od ključnih prioritet slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.

Premier Janša je dejal, da je pandemija sicer spremenila prioritete v načrtih predsedovanja Svetu EU. Tako so na predlog Slovenije med prednostne naloge programa tria, v katerem sta še Nemčija in Portugalska, uvrstili potrebo po oblikovanju načrta za učinkovito ukrepanje ob primeru pandemije ter ob spopadanju s kibernetskimi grožnjami in napadi.

Slovenija bo Svetu EU predsedovala v času, ko se bodo unija in njene članice bojevale s posledicami pandemije. Janša je povedal, da si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za stabilizacijo in konsolidacijo unije in za to, da bo čim bolj usposobljena za odgovor na številne izzive, s katerimi se spopada. Udeleženci srečanja so po navedbah kabineta predsednika vlade navedli tudi skupni interes za krepitev nadaljnjega sodelovanja, še navaja STA.