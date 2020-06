Janša spregovoril o tožbi zaradi arhivov ECB

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je tudi v nocojšnjem pogovoru za televizijo Nova24TV spregovoril o nekaterih aktualnih temah. Med drugim je komentiral pismo Evropski komisiji glede tožbe zaradi arhivov Evropske centralne banke (ECB) in dogajanje na petkovih protivladnih protestih.

Premier Janez Janša se je odzval na nekatere kritike, ki so zadevale njegovo pismo predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen o možnostih za umik tožbe proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB. Kot je dejal, so na pristojnem ministrstvu in državnem odvetništvu menili, da je izhod iz te tožbe za Slovenijo negotov, piše STA.

Odločil se je preveriti, ali je Evropska komisija pripravljena umakniti tožbo

Zato se je tudi po pogovoru s predsednico komisije, ki z zadevo iz prejšnjega mandata po Janševih besedah sicer ni bila seznanjena, odločil preveriti, ali je Evropska komisija pripravljena umakniti tožbo in ali bi ECB ravnal enako kot v drugih primerih, ko so se podatki ECB izločili iz preiskav. Prepričan je, da bi se slovenska preiskava v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo bank konec leta 2013 lahko nadaljevala.

Foto: STA Janša se je, kot je tvitnil v nedeljo, s predsednico komisije minuli konec tedna pogovarjal tudi o skladu za okrevanje in večletnem proračunu unije. Za Novo24TV pa je drevi opomnil, da je epidemija novega koronavirusa prizadela vse države, ki imajo ekonomijo vpeto v skupni trg. "Zdaj države EU skupaj iščemo učinkovit instrument, s katerim bomo izšli iz krize. Evropska komisija je pripravila predlog, ki je dober in realističen," je menil Janša in dodal, da dogovor potrebujemo še pred poletnimi počitnicami Evropskega parlamenta.

Predsednik vlade je komentiral še dogodke na domačih tleh. Kritičen je bil do dogajanja na zadnjih petkovih protestih, na katerih je izbruhnilo prerivanje med skupino v črno oblečenih protestnikov z zakritimi obrazi in policisti. Ob tem je izrekel priznanje policiji, ki je po njegovem mnenju ravnala profesionalno.

V pogovoru se je predsednik vlade dotaknil tudi nedavne interpelacije gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. Kot je dejal, je opoziciji treba izreči zahvalo, saj da so z interpelacijo ministru omogočili, da je pojasnil številne zadeve, ki jih prej v dolgih oddajah na TV Slovenija ni mogel. Ob tem je bil kritičen tudi do vedenja nekaterih poslancev v državnem zboru in izrazil dvom, da bo pri tem pomagal nedavno sprejeti etični kodeks, še navaja STA.