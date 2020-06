Janša pisal Von der Leynovi za umik tožbe zaradi preiskave v Banki Slovenije

Premier Janez Janša preverja možnosti, da bi Slovenija z Evropsko komisijo dosegla dogovor o umiku tožbe zaradi preiskave v Banki Slovenije. Na Twitterju je pojasnil, da so se za to odločili na podlagi dosedanjih izkušenj s tožbami. Na Sodišču EU je namreč za 22. junij razpisana obravnava v tožbi komisije proti Sloveniji.

Premier Janez Janša se je popoldne na Twitterju odzval na poročanje Dela, da je podpisal pismo predsednici komisije Ursuli von der Leyen in ji ponudil "poravnavo" v tožbi komisije proti državi. Vlada o tem po neuradnih informacijah Dela ni razpravljala ali odločala, piše STA.

Preverjamo, če je kaka možnost, da #EK umakne tožbo. Izkušnje predhodnika @tfajon @ZidanDejan, ki je zapravil teran, so nas nekaj naučile, radikalno nesposobne levičarje pa očitno nič. https://t.co/aaLsdZ85q9 — Janez Janša (@JJansaSDS) June 11, 2020

Slovenija vse očitke o kršitvah zavrača

Sodišče EU bo 22. junija obravnavalo tožbo Evropske komisije proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo bank konec leta 2013. Gre za pomemben precedens, saj je nedotakljivost arhivov unije redko predmet pravdnega spora.

Foto: STA Komisija ugotavlja kršenje nedotakljivosti arhivov ECB in dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov osrednje denarne ustanove območja evra v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016, izvedene zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013, ki je med drugim privedla do izbrisov podrejenih obveznic in delnic bank.

Slovenija vse očitke o kršitvah zavrača in je doslej tudi uradno v odgovoru komisiji zagovarjala stališče, da je koncept privilegijev in imunitet v mednarodnem pravu definiran bistveno ožje, kot je interpretacija komisije, in da so imunitete EU v skladu s prakso Sodišča EU zgolj funkcionalne. Preiskava, ki je usmerjena v nacionalne pristojnosti Banke Slovenije, kar sicer med strankama ni sporno, pa ne more ogrožati delovanja EU, še navaja STA.