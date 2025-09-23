Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Torek,
23. 9. 2025,
22.28

6 minut

NSi Jernej Vrtovec

Torek, 23. 9. 2025, 22.28

6 minut

Svet NSi imenoval tri podpredsednike in druge strankine predstavnike

D.K., STA

Jernej Vrtovec

Foto: STA

Na prvi redni seji po volilnem kongresu NSi, na katerem je vodenje stranke prevzel Jernej Vrtovec, se je danes sestal svet stranke. Potrdil je vse tri podpredsednike stranke, ki jih je predlagal Vrtovec. To so Janez Cigler Kralj, Mojca Sojar in Peter Žmak. Predsednica sveta stranke je postala Vida Čadonič Špelič, glavni tajnik ostaja Robert Ilc.

Poslanka Vida Čadonič Špelič je vodenje sveta stranke prevzela na predlog Jerneja Vrtovca. Njen namestnik je predsednik Kmečke zveze NSi Janez Beja, so zapisali v sporočilu NSi.

Eden od treh podpredsednikov stranke ostaja vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj, poleg njega pa bosta funkcijo podpredsednika opravljala še predsednica mestnega odbora NSi Ljubljana Mojca Sojar in predsednik Gospodarskega kluba NSi Peter Žmak.

Na mestu glavnega tajnika ostaja tudi Robert Ilc. Potem ko so na kongresu delegati izvolili šest članov izvršilnega odbora, je danes na predlog Vrtovca svet potrdil še preostale tri člane izvršilnega odbora, in sicer Urško Lampret, Federica V. Potočnika in Alenko Šverc.

Izvršilni odbor stranke sestavljajo sicer še predstavniki Mlade Slovenije, Ženske zveze in Zveze seniorjev ter vodja poslanske skupine stranke v državnem zboru.

Pred sejo sveta sta se na konstitutivni seji sestala tudi nadzorni odbor in razsodišče stranke. Nadzorni odbor je za predsednika izbral Silva Soka, razsodišče pa bo vodil Bernard Memon, so še sporočili iz NSi.

Svet stranke je po koncu imenovanj razpravljal tudi o aktualnem političnem dogajanju, načrtih za prihodnje delo ter o pripravah na državnozborske volitve, ko bo prvič stranko na volitve popeljal Vrtovec.

NSi Jernej Vrtovec
