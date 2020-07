Logar: Ne razumem, zakaj obisk predsednikov v Trstu buri duhove

Zunanji minister Anže Logar je na seji odbora državnega zbora za zunanjo politiko na vprašanje poslanca SD Matjaža Nemca ponovil, da bo skupen obisk slovenskega in italijanskega predsednika v Trstu 13. julija ob stoti obletnici požiga Narodnega doma "izjemno simbolen" in bo odprl "nov list v knjigi" odnosov med državama, zato ne razume, zakaj buri duhove.

Predsednik države Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio Matarella bosta 13. julija pred slovesnostjo ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi.

''Dejanje v evropskem duhu sprave'', tako zatrjujejo na uradu predsednika republike, je naletelo na različne odzive, kritične pa predvsem iz opozicijske SD. Poslanec Matjaž Nemec je zato na seji odbora državnega zbora za zunanjo politiko izrazil pomisleke o primernosti obiska v obliki poslanskega vprašanja.

Matjaž Nemec je izrazil pomisleke o primernosti obiska Boruta Pahorja v Trstu. Foto: STA

Predstavniki vlade, vključno s premierjem Janezom Janšo in zunanjim ministrom Anžetom Logarjem, so kritike že zavrnili in so nasprotovanje dogodku označili kot žalostno. Logar je še izjavil, da mu razlogi, zakaj je ta obisk tako sporen, niso znani. Po besedah Logarja bo dogodek izjemno simbolen, odpira pa ''nov list v knjigi'' medsebojnih odnosov med Slovenijo in Italijo.

Poudarja še, da gre za prvi takšen dogodek, ki se bo odvil med Slovenijo in Italijo. Logar se bo 13. julija v Trstu sestal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiem, kar bo njuno že tretje srečanje v približno mesecu dni. V uradu predsednika države dodajajo, da gre predvsem za novo poglavje skupne prihodnosti in slovenskih odnosov z južno sosedo, mesti pa imata izjemen simbolen pomen, še posebej za narodni skupnosti, ki živita na tem območju.