Ikea odpoklicala svoj izdelek #foto

V podjetju Ikea so iz prodaje odpoklicali vrtljivi stol Odger v antracitni barvi z datumskim žigom 2221 in starejšimi. Ime in datumski žig izdelka sta na spodnji strani sedeža vtisnjena v material stola. Izdelek iz prodaje umikajo zaradi nevarnosti, da se podnožje stola v obliki zvezde zlomi in povzroči, da se uporabnik poškoduje, so sporočili iz Ikee.