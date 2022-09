Ikea sprejela pomembno odločitev

Priljubljeni švedski trgovec Ikea se je zavezal izpolnitvi načrta EV100+, ki predvideva, da bodo v njihovem voznem parku do leta 2040 tovornjake, težje od 7,5 tone, na trgih OECD, Kitajske in Indije spremenili v brezemisijske. S tem bo dobavna veriga skoraj v celoti osvobojena fosilnih goriv.

Neprofitna organizacija Climate Group je na podnebnem tednu v New Yorku predstavila novo zavezo EV100+, ki se sredotoča na brezemisijska srednja in težka vozila. Gre za nadgradnjo prejšnje globalne pobude EV100, namenjene elektrifikaciji vozil in voznih parkov podjetij.

Gre za pomembno odločitev švedskega trgovca, ki skupaj s podjetji Unilever, JSW Steel Limited, A.P. Moller – Maersk in GeoPost/DPDgroup spada med velikih pet podjetij, ki so se zavezala trajnostnemu transportu.

"Elektrifikacija prometa igra pomembno vlogo pri postopnem opuščanju fosilnih goriv v dobavni verigi Ikea. Zato se pridružujemo EV100+, da bi povečali gibanje k trajnostnemu transportu. To je nujno in izvedljivo," je povedala vodja operacij dobavne verige Ikea Elisabeth Munck af Rosenschöld. Podjetje je pred kratkim začelo proces opremljanja svojih lokacij s polnilnicami za električna vozila. To je le ena od potez Ikee, ki si prizadeva, da bi do leta 2030 postala podnebno pozitivno podjetje.

Srednje težki in težki tovornjaki na cestah po svetu predstavljajo štiri odstotke vseh vozil in 40 odstotkov vseh emisij v cestnem prometu ter danes predstavljajo tretjino celotne porabe goriva v prometu. Leta 2019 je to znašalo pet odstotkov skupnih svetovnih izpustov ogljikovega dioksida, do leta 2050 pa naj bi se povečalo na več kot 11 odstotkov, če ne bodo sprejeti ukrepi za razogljičenje, opozarja skupina petih podjetij v zavezi EV100+.