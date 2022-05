Podjetje IKEA v raziskavi ugotavlja, da se večina LGBT+ mladih doma ne počuti sprejetih

Ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji, ki ga obeležujemo 17. maja, podjetje IKEA Slovenija začenja kampanjo ‘Ljubezen je vedno dobrodošla’. Z njo se zavzema za solidarnost, enakopravnost in aktivnejše vključevanje predstavnikov skupnosti LGBT+ v družbo.

Podjetje je v štirih prestolnicah jugovzhodne Evrope – v Bukarešti, Zagrebu, Beogradu in Ljubljani – izvedlo raziskavo med LGBT+ mladimi. Rezultati kažejo, da se velika večina anketiranih po razkritju svoje spolne identitete v svojih domovih ne počuti popolnoma sprejetih. Soočajo se z različnimi oblikami nesprejetosti.

Predvsem se to kaže s subtilnimi, neverbalnimi znaki nesprejemanja, kot je na primer sram članov gospodinjstva, kar zaznava več kot 60 % vprašanih. LGBT+ mladi se s takšnimi oblikami nesprejemanja soočajo najtežje. Pravijo, da je s subtilnim nesprejemanjem shajati težje kot z verbalnim ali fizičnim nasiljem.

"V podjetju IKEA verjamemo, da ima vsak pravico do kraja, ki mu lahko reče dom. Dom pa je več kot le štiri stene in streha nad glavo. Je tudi prostor varnosti, pripadnosti in sprejemanja. Veliko predstavnikov skupnosti LGBT+ v svojih domovih teh občutkov ne zazna, zato se počutijo diskriminirano in odtujeno. V sklopu naše vizije ustvarjanja boljšega vsakdana za mnogo ljudi prepoznavamo odgovornost, da se zavzemamo za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo ter prispevamo k pozitivnim družbenim spremembam," poudarja Cas Lachaert, vodja trga v podjetju IKEA Slovenija.

Predanost ustvarjanju bolj vključujočega okolja za skupnost LGBT+ je podjetje IKEA Slovenija danes obeležilo z dvigom mavrične zastave pred svojo trgovino v Ljubljani. Ob tej priložnosti pozivajo ljudi, da postanejo zavezniki skupnosti in svojih ljubljenih, ki se identificirajo kot LGBT+.

Z nekaj preprostimi in pomembnimi dejanji lahko prostore spremenimo v kraje, kjer se tudi pripadniki te skupnosti zlahka počutijo kot doma. Nasveti za podporo skupnosti LGBT+ so objavljeni na spletni strani podjetja IKEA , kjer je mogoče najti tudi simbolični grafični napis #LjubezenDobrodošla. Podjetje svoje potrošnike in širšo javnost spodbuja, da znak delijo na svojih družbenih omrežjih in z njim izrazijo svojo podporo skupnosti LGBT+.

Da bi namen še dodatno podprli, bo podjetje IKEA doniralo sredstva Društvu Parada ponosa, ki aktivno podpira skupnost LGBT+ v Sloveniji.