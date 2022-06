Ikea bo zmanjšala prisotnost v Rusiji in Belorusiji

Ikea, natančneje njeni krovni skupini Ingka in Inter Ikea, ima v Rusiji 17 trgovin in štiri proizvodne obrate, vse skupaj je do februarskega ruskega napada na Ukrajino kot eden večjih tujih delodajalcev zaposlovala okoli 15 tisoč ljudi.

Dober teden dni po ruski agresiji je Ikea, ki je v Rusiji prisotna od leta 2000, skupaj s številnimi drugimi zahodnimi podjetji začasno ustavila poslovanje v največji svetovni državi in tudi v Belorusiji, ki z Rusijo sodeluje pri vojaških aktivnostih v Ukrajini.

Zaustavlja se trgovska dejavnost, vojna se nadaljuje

"Žal se razmere niso izboljšale in uničujoča vojna se nadaljuje," so v sporočilu za javnost zapisali v Ingka Group. To je po njihovih navedbah močno vplivalo na poslovanje in dobavne verige po vsem svetu, na kratek rok pa ne vidijo možnosti za nadaljevanje delovanja v Rusiji in Belorusiji.

Trgovska dejavnost je tako zaustavljena, število zaposlenih v trgovinah pa bodo zmanjšali. Podrobnosti v Inter Ikea Group, ki upravlja trgovske centre, za zdaj niso navedli.

Ikea bo prodala tudi nekaj zalog pohištva v Rusiji

Ikea bo prodala tudi nekaj svojih zalog pohištva v Rusiji, obenem pa bo zmanjšala tudi število zaposlenih v štirih tovarnah Ingka Group v Rusiji. Podrobnosti tudi v tem primeru niso navedli. So pa napovedali, da bodo tudi začeli postopke za prodajo teh proizvodnih obratov.

Trajno bodo prenehali izvajati tudi logistične aktivnosti v Rusiji in Belorusiji.