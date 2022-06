Prvi McDonald's v Rusiji leta 1990. Zaradi vojne ima zdaj novo ime. #foto

"Vesel sem, da lahko predstavim naše novo ime," je na novinarski konferenci v Moskvi pred ponovnim odprtjem restavracij dejal Parojev.

Foto: Reuters

Ko so januarja 1990 na Puškinovem trgu odprli prvi McDonald's v Rusiji, so se pred njim vile dolge vrste ljudi.

Ameriška veriga s hitro prehrano McDonald's je tako kot mnoga druga tuja podjetja po ruski invaziji na Ukrajino ustavila poslovanje v Rusiji. Podjetje je 16. maja objavilo umik z ruskega trga. Tri dni pozneje je ruski poslovnež Aleksander Govor, ki je bil lastnik licence verige, objavil, da je kupil vseh 850 restavracij.

Foto: Reuters

Russian businessman Alexander Govor, who had been a licensee of the chain, bought it after McDonald’s announced in May it would sell its Russian portfolio of 850 restaurants#Russia #McDonalds #Vkusnoitochka #fastfood #AlexanderGovor pic.twitter.com/VrVGbgvbFU — Khaleej Times (@khaleejtimes) June 12, 2022

V skladu s prodajnimi pogoji se je Govor strinjal, da bo obdržal zaposlene za najmanj dve leti in financiral obveznosti do dobaviteljev in najemodajalcev, so sporočili iz McDonald'sa. McDonald's je v Rusiji zaposloval 62 tisoč ljudi. Cene prodaje po navedbah AFP niso razkrili, je pa McDonald's ob napovedi umika iz Rusije sporočil, da namerava za odpis naložbe prevzeti enkratno plačilo v višini med 1,2 in 1,4 milijarde dolarjev.