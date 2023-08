Huda ura na Tolminskem: zaradi naraslega hudournika turisti ostali ujeti v avtobusu

Gasilci so s cestišča odstranili podrta drevesa. Foto: PGD Most na Soči / Facebook

Četrtkovo večerno neurje je povzročilo nevšečnosti na Tolminskem. Zaradi močnega naliva je narasel hudourniški potok in se razlival po vasi Gabrje. Nekatere ceste so zasuli plazovi, zaradi česar je v dolini Tolminke za nekaj časa ostal ujet avtobus s turisti. Na meteorološki postaji Predel je v pol ure padlo 31,1 litra dežja na kvadratni meter.

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, so gasilci PGD Tolmin zaradi naraslega hudournika, ki se je razlival po vasi Gabrje, s protipoplavnimi zaščitami zavarovali dve stanovanjski hiši in iz poplavljene kleti izčrpali vodo.

Med naseljema Gabrje in Volarje se je ob močnem nalivu sprožil zemeljski plaz, ki je zasul cesto, a so jo že očistili. Plaz je prav tako onemogočil promet na gozdni cesti Zatolmin–Planina Polog. Občinski štab Civilne zaščite Tolmin je poskrbel, da so s težko mehanizacijo zemljino odstranili in vozilu omogočili nadaljevanje poti.

Med naseljema Postaja in Čepovan v občini Tolmin pa so promet ovirala podrta drevesa, ki so ob neurju padla na cestišče. Gasilci PGD Most na Soči so jih odstranili, še poroča uprava za zaščito in reševanje.

V pol ure padlo več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter

Na agenciji za okolje (Arso) so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da so na meteorološki postaji Tolmin zabeležili močan naliv. Na meteorološki postaji Predel pa je po njihovih podatkih ob nevihti med 17.50 in 18.20 v pol ure padlo 31,1 litra dežja na kvadratni meter.

Popoldne ponekod pestro nevihtno dogajanje

Tudi danes so sredi dneva in popoldne mogoče krajevne plohe in nevihte, napovedujejo meteorologi. Prve nevihte se bodo razvile nad hribi na severu države, kasneje pa se bo nevihtno dogajanje razširilo tudi drugam. Lokalno lahko pade večja količina dežja in sodre ali drobne toče, opozarjajo na strani Meteoinfo na Facebooku.