NSi po poplavah za debirokratizacijo postopkov in dvig povprečnin občinam

Slovenija se je v preteklih dneh "res izkazala v solidarnosti", je v današnji izjavi za javnost izpostavil poslanec NSi Jernej Vrtovec, ki verjame, da bo država v tem duhu tudi nadaljevala. "Posledice poplav so strašne in brez tega, da tako politika kot družba v celoti držita skupaj, nismo sposobni uspešne sanacije posledic ujme," je prepričan.

"Budno bomo spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu"

V NSi obljubljajo konstruktivno sodelovanje pri odpravi škode, bodo pa po Vrtovčevih besedah budno spremljali, kaj se bo dogajalo na terenu, ko bodo kamere ugasnile. Pripravili so vrsto predlogov za sanacijo, ki jih bodo na petkovem sestanku predlagali tudi vladi.

Zavzemajo se za interventne ukrepe za zagotavljanje dostopnosti in varnosti prebivalcev. "Soglašamo z vlado v določenih primerih, na primer kar zadeva tehnične pisarne na terenu, podpiramo tudi ustanovitev posebne strokovne skupine, ki bo koordinirala interventno sanacijo ter nujno obnovo cestne in komunalne infrastrukture," je dejal opozicijski poslanec. Modra se mu zdi odločitev, da se v skupino vključi priznanega strokovnjaka Marjana Pipenbaherja.

Povprečnino občinam bi dvignili s 700 na 800 evrov

Je pa Vrtovec izpostavil, da bo sanacija zelo težka, če se bomo pri njej držali obstoječih birokratskih okvirov. Med drugim v NSi predlagajo, da se v ujmi prizadetim občinam povprečnino dvigne z obstoječih 700 na 800 evrov. "Občine znajo ta denar zelo učinkovito porabiti, vedo, kje je potreben in na kakšen način sredstva razporediti," je dejal.

Ker je področje infrastrukture z reogranizacijo vlade razdeljeno po več resorjih, NSi predlaga, da pripravo vse projektne dokumentacije in vodenje izvedbe del prevzame DRI, kjer deluje več sto strokovnjakov, inženirjev in projektantov. V NSi menijo, da bi bil na mestu tudi razmislek o ustanovitvi morebitnega posebnega projektnega podjetja, ki bi vodilo sanacijo.

Zavzemajo se za spremembe gradbene zakonodaje

Zavzemajo se tudi za spremembe gradbene zakonodaje, ki bi tam, kjer strokovnjaki ugotovijo, da je gradnja ob ustrezni protipoplavni zaščiti varna, omogočale nadomestno gradnjo brez novega pridobivanja gradbenih dovoljenj.

Vlado pozivajo, naj ponovno pretehta odločitev, da bo ljudem, ki so ostali brez vsega, zagotovila nadomestna prebivališča v državnih tipizirano zgrajenih naseljih. "Menimo, da mora država ljudem ponuditi predvsem možnosti in ustvariti pogoje, da si ob zagotavljanju ustrezne poplavne varnosti domove obnovijo sami," je dejal in med možnostmi izpostavil moratorije na kredite, zagotovitev ugodnih kreditov ter subvencionirano ali ničelno obrestno mero.

V NSi predlagajo takojšnjo ustanovitev solidarnostnega sklada za obnovo poškodovanih in uničenih domov, v katerega naj se steka pomoč tako iz državnega proračuna kot tudi od prispevkov številnih ljudi in podjetij.

Vlado pozivajo, da do leta 2027 ne dviguje davkov

Pomembna se jim zdi tudi pomoč gospodarstvu za ohranitev delovnih mest, zato pozivajo vlado, da do leta 2027 ne dviguje davkov in s spremembami zakonodaje podjetjem ne nalaga dodatnih obveznosti in administrativnih ovir. "Gospodarstvo ne glede na poplave potrebujemo, zato predlagamo uvedbo stoodstotnega subvencioniranega skrajšanega delovnika ali čakanja na delo za podjetja na prizadetih območjih, subvencioniranje obrestnih mer za nabavo uničenih strojev in opreme," je nanizal.

Kot je dodal Vrtovec, je pomembno tudi, da se pri poplavni sanaciji odpravi dolgotrajne javne razpise in omeji pritožbene postopke. "Ni nujno, da se izvajalce izbere na javnem razpisu, tukaj so tudi druge možnosti, in sicer se jih lahko izbere po postopku pogajanj z zainteresiranimi gradbinci brez predhodne objave," je predlagal.

V NSi ne želijo, da bi zaradi sanacije škode zastale druge reforme, kot je na primer zdravstvena, bo pa, kot je ocenil Vrtovec, ujma determinirala vlado, ne samo naslednje leto, ampak tudi v času volitev leta 2026. "Dela je veliko, za vlado zaradi te ujme toliko več, je pa to ta trenutek primarna stvar," je sklenil.