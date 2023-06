HSE je državi vrnil prvih sto milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ocenjujemo, da bo letošnje poslovanje skupine HSE bistveno boljše od lanskega in, če ne bo večjih pretresov, tudi eno najboljših v zgodovini skupine HSE," je dejal Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil prvih sto milijonov evrov od skupaj 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, sprejetega s sklepom SDH decembra lani. Poslovodstvo je namreč uspešno saniralo likvidnostne težave, ki so družbo zaradi izpada lastne proizvodnje in močnega porasta cen kot posledice ruske invazije na Ukrajino pestile lani, so sporočili iz HSE.