Hrvat in štirje Slovenci 41 ljudi ogoljufali za skoraj 600 tisoč evrov

Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo Ljubljana podali kazensko ovadbo zoper državljana Hrvaške in štiri državljane Slovenije ter eno pravno osebo iz Hrvaške zaradi suma storitve več kaznivih dejanj poslovne goljufije. Osumljeni naj bi 41 oškodovancem povzročili za 598.755 evrov premoženjske škode.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto, so osumljeni po ugotovitvah policistov prek osumljene družbe s sedežem na Hrvaškem v letih 2009 in 2010 z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin in dejstev spravil v zmoto in preslepili oškodovance, da so ti vložili oziroma zaupali v upravljanje svoja denarna sredstva investicijski hiši. Ta naj bi sredstva vložila v uradne mednarodne trge, a se to ni zgodilo.

Za povečanje popolnega zaupanja v izpeljano naložbo so osumljeni oškodovancem tudi plačevali določeni znesek, domnevne navidezne "obresti". Razen teh preostalih vloženih sredstev oškodovanci niso več prejeli. Osumljeni so tako po navedbah policije s kaznivimi dejanji 41 oškodovancem povzročili 598.755 evrov premoženjske škode.