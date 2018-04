Podjetnik ogoljufal zavod za zaposlovanje za skoraj 41 tisoč evrov

Novomeški kriminalisti so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper 46-letnika zaradi kaznivih dejanj goljufij, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Osumljenec je z dajanjem lažnih podatkov od Zavoda za zaposlovanje prejel skoraj 41 tisoč evrov za povračila nadomestila plač za zaposlene, napotene na čakanje.

Foto: STA

Kriminalisti so ovadbo na tožilstvo podali po končanem predkazenskem postopku. Med preiskavo so namreč ugotovili, da je osumljenec kot odgovorna oseba gospodarske družbe in samostojni podjetnik v letih 2010 in 2011 z dajanjem lažnih podatkov preslepil Zavod za zaposlovanje. Posledično so družbi in podjetju na podlagi zahtevkov izplačali delna povračila nadomestila plač za zaposlene, napotene na čakanje.

Kot so še sporočili s policije, je 46-letnik za nekatere zaposlene lažno prikazoval, da so bili na čakanju na delo. Ugotovili so, da so nekateri delavci, ki so bili napoteni na čakanje na delo, dejansko opravljali delo. Družba in samostojni podjetnik sta tako od Zavoda za zaposlovanje neupravičeno pridobila skoraj 41 tisoč evrov sredstev.