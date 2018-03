Policisti prijeli goljufiv podjetniški par. Zaslužila sta 57 tisoč evrov.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, katere policisti so opravili 11 preiskav objektov in vozil, naj bi osumljena med 1. januarjem 2015 in 21. februarjem 2018 na upravni enoti vsaj 631-krat, in sicer za kar 545 različnih oseb, sama ali prek drugih ljudi uslužbence upravne enote pretentala in s tem dosegla, da so ti v javni listini in knjigi potrdili lažne podatke, ki naj bi bili dokaz v pravnem prometu.

Tako sta sama ali v sostorilstvu na upravni enoti organizirala predajo oziroma sama predložila obrazce o prijavi začasnega prebivališča z dovolilom za prijavo, v katerih je bilo lažno navedeno, da bodo fizične osebe začasno prebivale v nastanitvenem objektu, čeprav sta vedela, da ti ljudje tam nimajo namena prebivati in tudi niso, saj bi to bilo v nasprotju z dosežnim dogovorom, hkrati pa tega niso dopuščale niti nastanitvene zmogljivosti.

Zaradi tega so uslužbenci upravne enote fizičnim osebam na podlagi neresničnih podatkov izdajali potrdila o prijavi začasnega prebivališča ter jih vpisali v register stalnega prebivalstva.