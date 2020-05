Hrvaški župani s peticijo proti slovenskim vojakom ob meji

Župani 23 hrvaških mest in občin ob meji s Slovenijo, od hrvaške Istre do Medžimurja, so v peticiji izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnega poslabšanja dobrososedskih odnosov s Slovenijo v primeru, če bodo slovenski vojaki varovali mejo s Hrvaško. Pismo s peticijo so poslali predsednikoma in premierjema obeh držav.

Hrvaški župani iz obmejnih samoupravnih enot so poudarili, da so bili neugodno presenečeni nad pobudo nekaterih svojih slovenskih kolegov, ki so konec aprila predlagali uveljavitev člena 37.a slovenskega zakona o obrambi, navaja STA.

Na slovenski strani meje so vojski naklonjeni

Slovenski pobudniki menijo, da je Slovenska vojska ob policiji "edina preostala ustanova, ki razpolaga z zadostnim številom opremljenih in usposobljenih ljudi za zavarovanje južne meje". Med drugim so poudarili, da podpirajo delovanje Slovenske vojske na meji zaradi zajezitve širitve okužb z novim koronavirusom, piše STA.

Nove napetosti med državama?

Hrvaški župani so zdaj zaradi pobude slovenskih županov poslali pismo predsednikom vlad in držav Slovenije in Hrvaške, Janezu Janši, Andreju Plenkoviću, Borutu Pahorju in Zoranu Milanoviću, poroča Novi list na svoji spletni strani. Dodaja, da bo pismo zagotovo sprožilo nove nepotrebne napetosti med državama, ki se pravzaprav zelo dobro razumeta.

"Vodje enot hrvaške lokalne samouprave, ki mejijo na Slovenijo, nedvomno in brezkompromisno zavračamo katere koli dejavnosti ob meji, ki ne pripomorejo k boljšemu in kakovostnejšemu sožitju ljudi na obeh straneh meje," so po poročanju STA zapisali v pismu.

Pravijo, da dokazov o poslabšanju ilegalnih prehodov ni

Kot so dodali po navajanju STA, se zavedajo trenutnega epidemiološkega stanja in nujno potrebne zaščite prebivalcev, a trdijo, da ne obstajajo dokazi, da so ilegalni prehodi čez mejo pospešili širitev okužb, kot so navedli njihovi slovenski kolegi.

"Pobude za napotitev oboroženih sil na meje nikakor niso del dobronamernih in dobrososedskih potez, ker ustvarjajo dodatno nervozo in nezaupanje med ljudmi, ki si ob meji delijo vsakdanjik," so še zapisali. Menili so tudi, da so takšne pobude v 21. stoletju neprimerne in v nasprotju z evropskimi načeli skupnosti in solidarnosti ter schengensko idejo o odpravi nadzora na meji.

Ljudje so na območjih ob meji vajeni skupnega življenja ter so v številnih primerih odvisni drug od drugega, "zato vprašanje nadzora in varovanja nacionalnih meja ne sme biti določeno z enostranskimi potezami katere koli strani, temveč je treba vse dejavnosti koordinirati v dogovoru z najvišjimi državnimi organi", so po pisanju STA še menili hrvaški župani.