Hrvaški za pomoč ob potresu iz Slovenije še štiri mobilne hiške

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenija je Hrvaški za pomoč ob uničujočem potresu konec decembra namenila še štiri mobilne hiške. Današnji prevoz hišk iz državnega logističnega centra v Rojah v Petrinjo na Hrvaškem sta omogočili Slovenska vojska in eno od slovenskih prevozniških podjetij.

Kot so ob tem danes sporočili z ministrstva za obrambo ter iz uprave za zaščito in reševanje, gre za tretji del pomoči, ki jo je Slovenija na zaprosilo Hrvaške do zdaj namenila blažitvi posledic potresa, piše STA.

Vodja sektorja za operativo uprave za zaščito in reševanje Branko Sojer je v izjavi, objavljeni na Twitterju, med drugim dejal, da bodo z danes odposlanimi hiškami zagotovili bivalne pogoje za najmanj štiri družine. V prejšnjih dveh konvojih je Slovenija zagotovila bivalne zabojnike in šotore ter že takoj po nesreči pomagala prizadetim prebivalcem, je še dejal Sojer.

Območje Petrinje na Hrvaškem je 29. decembra lani prizadel rušilni potres z magnitudo 6,2, v katerem je umrlo sedem ljudi, nastala je tudi ogromna gmotna škoda. Kasneje je območje, kjer se tla še vedno niso umirila, streslo še več popotresnih sunkov, še piše STA.

Preberite še: