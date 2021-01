Po novem potresu: raje so spali v šotorih kot v stanovanjih

Žarišče sredinega potresa je bilo pri Petrinji, približno 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. V potresu ni bil poškodovan nihče, a so mnogi v strahu znova zbežali na prosto. Sunek je povzročil dodatno škodo na številnih objektih, ki jih bodo morali strokovnjaki znova pregledati in oceniti dodatno škodo, pišem STA.

Med drugim so manjšo gmotno škodo zabeležili na poslopju policijske postaje v Petrinji kot tudi na objektu na vhodu v petrinjsko vojašnico. V vojašnici so namestili več sto prebivalcev, ki so ostali brez strehe nad glavo v potresu z magnitudo 6,2, ki je prizadel območje 29. decembra, navaja STA.

V Petrinji izpostavljajo srečno okoliščino, da je sredin potres stresel območje v večernih urah, ko so bila ustavljena dela pri pregledu in sanaciji že prej poškodovanih objektov. Prebivalci vasi ob žarišču potresa so noč preživeli v šotorih, ker so se bali spati v svojih hišah.

Nedaleč od Gline so morali zaustaviti promet, ker se je ena stanovanjska hiša zelo nagnila in grozilo je, da se bo zrušila na cesto. Iz štaba civilne zaščite so sporočili, da bodo hišo čim prej porušili, da bi zagotovili varnost prometa. Med drugim so zaprli promet tudi v središču Petrinje, da bi zavarovali voznike in mimoidoče pred morebitnim rušenjem že prej v potresu močno poškodovanih objektov, še poroča STA.

Sredin potres z magnitudo 5 je bil eden močnejših, ki je stresel območje Siško-moslavške županije po 28. decembru, ko so se tla prvič močneje stresla na tem območju. Začutili so ga tudi prebivalci v drugih delih Hrvaške, pa tudi v Sloveniji in Bosni in Hercegovini.

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v potresu doslej prispeval 143.500 evrov

Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70 tisoč evrov na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je Rdeči križ Slovenije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem prispeval 143.500 evrov, zbiranje sredstev pa se nadaljuje.

S kolegi iz hrvaškega Rdečega križa, ki na terenu pomagajo prizadetim, si dnevno izmenjujejo informacije o potrebni pomoči. V trenutnih okoliščinah pa so za ukrepanje na terenu in tudi za kasnejše odpravljanje posledic potresa najbolj potrebna denarna sredstva, ki jih namenjajo za izvajanje humanitarne pomoči, so sporočili.

Ob tem so v hrvaškem Rdečem križu pozvali k sledenju preverjenim novicam v uradnih medijih in ne nasedanju lažnim novicam, ki so se širile prek družbenih omrežij, in s širjenjem razdora v družbi povzročile veliko škodo prizadetim v potresu, ki nujno potrebujejo pomoč.

Pri tem Rdeči križ Slovenije poudarja, da je na zelo velikem potresnem območju več kot 305 odročnih in težko dosegljivih zaselkov in vasi, do mnogih ne vodijo ceste in poti, številne pa so uničene in težko prevozne, zato so nekateri čakali na pomoč dlje.

Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa SI00-96885.

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z Besedo SKUPAJ (en evro) ali SKUPAJ5 (pet evrov).

Pomoč v višini deset tisoč evrov sta danes nakazala tudi kluba Rotary Slovenija in Severna Makedonija. Skupaj so člani kluba prispevali 20 tisoč evrov. S podporo popotresnih inženirjev iz vrst slovenskih članov tudi pomagajo pri zastavljanju koncepta popotresne obnove, so sporočili iz Rotary Slovenija.

Hrvaško je po rušilnem potresu, ki je prejšnji teden prizadel območje Petrinje, v sredo zvečer stresel nov močnejši potres z magnitudo 5. Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji.

V rušilnem potresu z magnitudo 6,2 prejšnji teden je umrlo sedem ljudi. Do danes so zaradi potresa prijavili škodo na več kot 22 tisoč objektih.

Tla v Siško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3. (STA)