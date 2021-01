Spet močnejši potres na Hrvaškem, treslo tudi v Sloveniji

Žarišče potresa je bilo 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba, je na Twitterju objavil EMSC. Kot so še zapisali, bo temu potresu verjetno sledilo še več popotresnih sunkov. Za zdaj o škodi ne poročajo.

Zagrebški seizmolog Krešimir Kuk je za regionalno televizijo N1 potrdil, da je žarišče potresa znova bilo pri vasi Strašnik v bližini Petrinje. Potrdil je, da je bila magnituda današnjega potresa 5.

"Opozarjali smo na to. Realno je bilo po tistem močnem potresu z magnitudo nad 6, pričakovati nekaj potresov z magnitudo 4 in 5", je dejal Kuk. Dodal je, da se je potrebno zavedati, da se bodo potresi vrstili še nekaj časa, poroča STA.

Čutili so ga po vsej Sloveniji



Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 18.01 zabeležili potresni sunek 147 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem. Kot so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), je bila po podatkih EMSC magnituda potresa 5,5. Potres so čutili prebivalci celotne Slovenije.



Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Arsu, piše STA.

Od rušilnega potresa nekaj sto potresnih sunkov

Gre za še enega v nizu potresnih sunkov po rušilnem potresu, ki je širše območje hrvaške Petrinje prizadel 29. decembra in ki je imel po podatkih hrvaške seizmološke službe magnitudo 6,2.

V osrednjem potresu je umrlo sedem ljudi, več deset jih je bilo poškodovanih. Potres je poškodoval več tisoč stavb, čutili so ga v več sosednjih državah. Območje Petrinje je močnejši potres stresel že dan prej, in sicer z magnitudo 5.

Od takrat je bilo na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3. Današnji sunek je bil eden najmočnejših po torkovem uničujočem potresu, piše STA.

Preberite še: