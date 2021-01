Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla

Območje v okolici Petrinje in Siska, ki ju je v torek prizadel rušilni potres, sta zgodaj davi stresla še dva potresna sunka z magnitudama 3,2 in 3,1, kažejo podatki Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC). Danes je na terenu tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in vojske, ki pomagajo prebivalstvu in odstranjujejo ruševine.

Žarišče današnjega potresa, ki je imel magnitudo 3,2, je bilo 12 kilometrov jugozahodno od Petrinje. Območje je stresel ob 4.52. Drugi z magnitudo 3,1 pa se je zgodil ob 6.37, žarišče je imel 19 kilometrov jugozahodno od Siska.

Tla se tako po torkovem rušilnem potresu, ki je Petrinjo in okolico prizadel z magnitudo 6,2, še naprej tresejo. Do četrtka so zabeležili 265 potresov z magnitudo nad 1,0, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Razlogov za paniko ni"

Profesor na zagrebški fakulteti za gradbeništvo in koordinator na hrvaškem centru za potresno inženirstvo Josip Atalić je pojasnil, da je prizadeto območje še vedno potresno aktivno. Vendar pa ni razlogov za paniko, temveč se je treba navaditi in se obnašati temu primerno. Po njegovih besedah je bolje, da ljudje ne bivajo v poškodovanih hišah, dokler jih ne pregledajo statiki, poroča STA.

Pomočnik hrvaškega notranjega ministra Damir Trut je ob tem dejal, da se je del ljudi, ki v preteklih dneh niso želeli zapustiti poškodovanih domov, vendarle javil v vojašnici v Petrinji. Tam so pripravili namestitve za tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo. Dodal je, da so namestitve odprli še v dveh petrinjskih šolah, za kateri so statiki ocenili, da sta varni.

V porodnišnici v Sisku se je rodil prvi deček

V izjavi za hrvaški nacionalni radio je povedal še, da je danes na terenu tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in vojske, ki pomagajo ljudem in odstranjujejo ruševine. Danes so ključne naloge prevoz in razdeljevanje kontejnerjev, kamp prikolic in šotorov ter odstranjevanje poškodovanih dimnikov in popravljanje streh. Davi so začeli razdeljevati tudi kruh, vodo in druge potrebščine, pripravljajo tople obroke.

V potresu je bila poškodovana tudi bolnišnica v Sisku, od koder pa je že 15 sekund čez polnoč prišla spodbudna novica. Takrat se je namreč rodil prvi novorojenček v novem letu na Hrvaškem. Dečka Davida se je razveselila štiričlanska družina iz Petrinje. Mati in dojenček sta dobro, so sporočili iz bolnišnice.