Zaradi potresa hrvaško mesto leži 20 centimetrov bolj vzhodno

Zaradi rušilnega potresa, ki je prejšnji torek z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo, se je Sisek premaknil deset centimetrov na vzhod, Petrinja pa tudi do 20 centimetrov, so potrdili strokovnjaki zagrebške geodetske fakultete. Na nekaterih območjih so se tla vzdignila za 40 centimetrov, ponekod pa znižala za 30 centimetrov.

Po izračunu, ki je narejen na podlagi satelitskih posnetkov evropske vesoljske agencije (ESA), je potres povzročil premike tal celo dp 70 centimetrov, poroča danes Jutarnji list. Največji premik je zabeležen v gozdovih med kraji Slana, Glinska Poljana in Gora. Na zahodnem delu prelomnice so se tla vzdignila za 40 centimetrov, pri Petrinji pa so se znižala za 30 centimetrov, so ugotovili zagrebški geodeti, piše STA.

"Sisek se je premaknil z občutno manjšo intenziteto kot Petrinja. Preliminarno se je Sisek premaknil za deset, Petrinja pa za okoli 15 do 20 centimetrov," je za zagrebški časnik povedal Marin Govorčin z geodetske fakultete v Zagrebu.

Znižanje verjetno tudi zaradi nesaniranega rudnika

Del sprememb površine območja med Petrinjo in Glino je verjetno tudi posledica rušenja podzemnih predorov rudnikov rjavega premoga, ki so obratovali v prvi polovici prejšnjega stoletja, niso pa bili ustrezno sanirani, je povedal znanstveni svetovalec hrvaškega geološkega inštituta (HGI) Tvrtko Korbar. Kot je dejal za Jutarnji list, bodo več podatkov in podrobnosti o aktiviranem sistemu prelomnice imeli po koncu terenskih raziskav, še piše STA.