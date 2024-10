Hrupni sosedje? Tukaj je rešitev, kako doseči mir in tišino.

Hrupni sosedje so ena najpogostejših težav v večstanovanjskih zgradbah in urbanih središčih. Občasno lahko vsakdo povzroči nekaj hrupa, a ko postane hrup redna motnja, lahko resno vpliva na kakovost življenja. Pravica do miru in tišine je zaščitena z zakonom, zato je pomembno vedeti, kako ukrepati, ko sosedje s hrupom motijo vaš vsakdan. Za podrobnejšo pomoč in svetovanje v različnih situacijah pa je tu Pravnik na dlani .

Hrup in kršitev javnega reda in miru

Bistvo, ki ga moramo vsi upoštevati, je, da z izvrševanjem svoje lastninske pravice, ki jo imamo na nepremičnini, ne smemo škodovati ali omejevati pravic svojih sosedov. Pa tudi obratno, seveda. Javni red in mir določa, kdaj morata biti zagotovljena mir in tišina. V večini občin velja, da morajo biti nočne ure med 22. in 6. uro mirne ne glede na to, ali gre za stanovanjske hiše ali večstanovanjske zgradbe. Poleg tega so ponekod določeni tudi popoldanski časi miru, na primer med 13. in 16. uro. V večstanovanjskih zgradbah lahko veljajo še dodatna pravila, določena v hišnem redu, ki predpisuje, kdaj mora biti v stavbi mir.

Če sosedi kršijo te določbe, se lahko to obravnava kot kršitev javnega reda in miru, za kar so predpisane kazni. V primeru prekrška lahko policija izda globo, ki se v Sloveniji giblje od 80 do 200 evrov. Če kršenje javnega reda in miru zaradi hrupa povzroči pravna oseba, samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, so globe še višje. Če hrup presega dovoljeno mero in se dogaja večkrat, je lahko sankcija strožja, skrajna posledica pa je lahko celo prisilni izklop električne energije v stanovanju, kjer se hrup proizvaja.

Marsikdaj je vse, kar si želimo, malo miru. Ko vam ga sosedje ne dajo, se obrnite na pravno pomoč. Pravnik na dlani vam lahko pripravi učinkovit dopis, ki ima funkcijo opomina. Z njim boste sosede opomnili, da boste v primeru nadaljnjega motenja miru primorani ukrepati drugače.

Kaj lahko naredim?

Ko se soočite s hrupnim sosedom, je prvi korak, da poskusite težavo rešiti mirno in s pogovorom. Pogosto sosedje niti ne vedo, da povzročajo težave, zato lahko mnogokrat prijazen pogovor reši situacijo brez večjih težav. Če to ne pomaga, lahko razmislite o formalnem opominu, ki ga lahko pripravi pravnik. To je opomin pred tožbo, ki soseda opozarja na posledice, če ne preneha kršitve. Prepričljivo pripravljen opomin, ki se sklicuje na zakonodajo, ima velik potencial, da sosedske spore tudi reši.

Če se hrup nadaljuje tudi po opominu, lahko pokličete policijo. Policija lahko na podlagi prijave izvede nadzor, sosedu izda opozorilo ali celo globo. Če policija ugotovi resne kršitve, lahko zahtevate še strožje ukrepe, kot je izklop električne energije. Ta ukrep je redek, a mogoč v primerih, ko hrupno vedenje vztraja kljub večkratnim opozorilom in globam.

Motenje posesti zaradi hrupa

V skrajnem primeru, ko vsi prejšnji ukrepi niso učinkoviti, lahko sprožite tožbo zaradi motenja posesti. Motenje posesti zaradi hrupa pomeni, da vam sosed s svojim vedenjem omejuje pravico do nemotene uporabe vašega stanovanja. Največkrat se za to rešitev odločimo, če sta posledica motenja posestvi zaradi hrupa tudi poškodba ali otežena raba nepremičnine.

Ta tožba zahteva, da dokažete, da hrup resno vpliva na vašo kakovost življenja in da so bili prejšnji ukrepi neučinkoviti. V takšnih primerih vam lahko sodišče naloži določene odškodnine in ukrepe, ki bodo zagotovili, da se hrupno vedenje preneha.

Občutek za sočloveka je ključno za mirno sobivanje s sosedi. A ljudje smo take narave, da se marsikdaj pojavijo tudi nesoglasja, ki se jim včasih ni mogoče izogniti. Ko se pojavijo težave s sosedi, je najbolje ukrepati čim prej, saj so dobri sosedski odnosi dragoceni. Svojo situacijo zaupajte Pravniku na dlani, ki vam bo zagotovo znal pomagati. Pokličite 01 280 8000 – dosegljivi smo vsak delovnik med 8. in 20. uro.

