Prenova hotela Brdo: nared bo za predsedovanje Slovenije EU #foto

Kot je na današnji novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedala direktorica Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS - JGZ Brdo Špela Munih Stanič, je bila lani junija izbrana idejna rešitev za prenovo hotela, ki jo je na javni natečaj podala družba Ark arhitekture Krušec.

Na začetku tega leta so pridobili gradbeno dovoljenje, ta teden pa je bila investitorju predana projektna dokumentacija. Trenutno je v teku recenzija projekta, sredi maja pa naj bi bil objavljen razpis za izvajalca gradbenih del, ki naj bi stekla poleti. Že pred tem pa se bo začelo praznjenje hotela in priprava na začetek del.

Foto: Brdo.si

Prenovljen hotel bo svoja vrata odprl leta 2021

V skladu s projektom, uvrščenim v načrt razvojnih programov, je za izvedbo investicije, ki jo vodi generalni sekretariat vlade, načrtovanih 26,2 milijona evrov. Dejansko cena pa se bo pokazala po izboru izvajalca del.

Munih Staničeva računa, da pri izboru izvajalca ne bo zapletov in tudi ne večjih zamud. Če bo šlo vse po načrtih, bo prenovljeni hotel svoja vrata odprl januarja leta 2021, predsedovanje Slovenije EU pa se začne pol leta zatem.

Foto: Brdo.si

Brdo je najpomembnejše protokolarno območje v Sloveniji, kjer se odvijajo največji mednarodni in domači protokolarni dogodki ter tudi tržni dogodki. Lani se je na Brdu, kjer so ob prvem predsedovanju Slovenije leta 2008 zgradili kongresni center, zvrstilo več kot tisoč dogodkov s skoraj 70 tisoč obiskovalci.

Hotel, katerega stavba je bila zgrajena v letih od 1973 do 1975 in sprva namenjena spremljevalnemu osebju predsednika Tita, se je za javnost odprl leta 1991 po slovenski osamosvojitvi. Leta 1997 so bili na njem narejeni gradbeni posegi, zadnja večja obnova pa je potekala od leta 2002 do 2005.

Tako bo videti hotel po prenovi. Foto: Brdo.si

"Stavba je dotrajana in potrebna temeljite obnove," je povedala Munih Staničeva in dodala, da hotel že ob predsedovanju leta 2008 ni ustrezal namestitvi pomembnejših gostov in se je uporabljal le za gostinske storitve. Hotel prav tako ne zadostuje več logističnim potrebam kongresnega centra.

V zadnjih štirih letih se je sicer število nočitev v Hotelu Brdo podvojilo in lani so prodali več kot 11 tisoč sob. Razširjeni hotel pa bo imel še bistveno večjo zmogljivost. Namesto 78 sob, kolikor jih je sedaj, bo v hotelu 136 namestitvenih enot, od tega dva predsedniška apartmaja. Stavba bo tudi varnostno ustrezna, prilagojena osebam s posebnimi potrebami in energijsko bistveno učinkovitejša ter prijaznejša okolju.

Kongresni center bo deloval še naprej

Novi hotel bo predstavljal velik potencial za trženje Posestva Brdo tudi v prihodnje, saj bo razširitev kapacitet odprla nove možnosti prodora na mednarodni trg z vidika trženja kongresnega turizma, je prepričana direktorica.

Foto: Brdo.si

Kongresni center Brdo bo deloval tudi v času, ko bo hotel zaradi prenove zaprt, prav tako bosta za obiskovalce odprta tudi park in Kavarna Zois. Za zaposlene bo tudi med prenovo dovolj dela, saj poleg Brda skrbijo še za Grad Strmol in Vilo Bled ter Vilo Podrožnik, ki pa bo v tem času prav tako zaradi prenove zaprta, in sicer do januarja 2020.

Trenutno na območjih, za katera skrbi JGZ Brdo, teče še več drugih investicij. Ena izmed njih je prenova Gradu Brdo, ki je potrebna zaradi dotrajanih inštalacij in dviga standarda storitev. Grad, v katerega naj bi vložili 3,6 milijona evrov, je zaprt že leto dni, sedaj pa so restavratorji končali delo in grad je zaščiten ter pripravljen na obnovo.

Kot je pojasnil namestnik direktorice JGZ Brdo Franci Jagodic, je izvajalec izbran, v nekaj dneh pa pričakujejo tudi sklep o pravnomočnosti odločitve. Nato naj bi stekla dela, ki naj bi bila končana do decembra. Po opremljanju in zaključnih delih restavratorjev naj bi grad ponovno odprli februarja 2020.