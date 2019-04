Prenova ljubljanske urgence v polnem teku, za bolnike poskrbljeno enako kot prej #video

Prenova je prinesla nekatere lokacijske spremembe za oskrbo poškodovancev in urgentnih kirurških bolnikov. Gradbena dela potekajo v delu, kjer so do zdaj obravnavali lahke poškodovance, abdominalne, urološke in kardiovaskularne bolnike. Te zdaj obravnavajo v bodočih triažnih ambulantah, do sprememb pa je prišlo tudi v sprejemni pisarni.

Tominc: Prav bi nam prišla še kakšna pomoč glede transporta bolnikov

Delo je zdaj tako nekoliko bolj razdrobljeno. "Razdalje so večje. To je bil eden glavnih strahov, ki smo jih imeli. A za zdaj večjih težav zaradi tega ne opažamo, bi pa nam prišla prav še kakšna pomoč glede transporta bolnikov," je povedal namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc.

Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka Uroš Tominc poudarja, da zaradi prenove večjih težav za zdaj ne opažajo, bi jim pa prišla prav še kakšna pomoč glede transporta bolnikov. Foto: STA

Zagotovil je, da delo po selitvi poteka nemoteno. Na začetku so sicer imeli nekaj težav tehnične narave, ki pa so jih hitro odpravili. V prvih dneh po selitvi je bilo sicer tudi nekaj dezorientacije obiskovalcev, a poleg novih označb pri njihovem usmerjanju pomaga tudi osebje.

Število bolnikov, ki jih obravnavajo na urgenci, ostaja enako ne glede na selitev. "Pregledamo vse poškodovance, ki pridejo k nam," je zatrdil Tominc. Najbolj obremenjeni meseci zanje sicer šele prihajajo. Največ bolnikov pomoč na urgenci namreč poišče aprila, maja in v začetku junija.

Enotna čakalnica najbolj obremenjena ob koncu tedna

Vsi obiskovalci morajo med prenovo čakati v enotni čakalnici, kar se najbolj opazi ob koncu tedna, ko je obremenitev urgence največja, tudi zaradi prenosa sobotne dežurne službe ljubljanskega zdravstvenega doma v klinični center. Ob koncih tedna pregledajo tudi več kot 850 bolnikov, ki običajno pridejo s spremljevalci.

Število obiskovalcev po Tominčevi oceni tako lahko krepko presega število 1.500. "Čakalnica ni prav velika. Menimo, da je ta dodatna obremenitev preveč za te prostore. Najbrž se bomo ponovno poskušali pogovoriti z Zdravstvenim domom Ljubljana, da bi razmislili, da bi svoje dežurstvo spet uvedli v njihovih prostorih," je še napovedal Tominc.

Pacienti v čakalnici urgentnega kirurškega bloka v ljubljanskem kliničnem centru. Foto: STA

Po besedah pomočnika generalnega direktorja UKC Ljubljana za tehnične zadeve Jureta Dolinarja trenutna faza prenove obsega okoli 1.300 kvadratnih metrov površin. Prostori urgence, ki so stari več kot 40 let, po njegovih besedah potrebujejo celovito prenovo. Prenavljajo vse inštalacije, zamenjali bodo tudi dotrajano medicinsko opremo, je pojasnil Dolinar.

"Prenova je zelo zahtevna, ker se izvaja v središču urgentnega kirurškega bloka," je ocenil Dolinar in dodal, da je projekt organiziran tako, da delavci ne motijo obiskovalcev in zaposlenih.

Projekt predstavlja prvega od treh delov prenove urgence

Projekt prvega od treh delov prenove urgentnega kirurškega bloka je šel v roke podjetju Medicoengineering, ki je na razpisu ponudil ceno 4,9 milijona evrov. Vsak del prenove naj bi trajal eno leto.

Po besedah pomočnika generalnega direktorja UKC Ljubljana za tehnične zadeve Jureta Dolinarja trenutna faza prenove obsega okoli 1.300 kvadratnih metrov površin. Prenavljajo vse inštalacije, zamenjali bodo tudi dotrajano medicinsko opremo, je pojasnil Dolinar. Foto: STA

V drugem delu načrtujejo prenovo prostorov, kjer so zdaj diagnostika, mavčarna in ambulanta za težje poškodovane, v zadnji fazi pa bodo prenovili še prostore za reanimacijo in urgentne operacijske dvorane. Zadnja faza je povezana tudi z dograditvijo operacijskega bloka.

Diagnostično-terapevtski servis, del katerega je tudi urgentni kirurški blok, so sicer začeli graditi pred približno 11 leti. Lani so tako v UKC Ljubljana odprli nove prostore splošne nujne medicinske pomoči in internistične prve pomoči, pot do teh pa je bila dolga in polna zapletov.