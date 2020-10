Hojs ne pričakuje, da bo spet prišlo do zaprtja meja

Slovenska in avstrijska policija sta danes na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj izvedli vajo nadzora meje z droni. V sklopu dogodka sta se srečala tudi notranja ministra obeh držav, Aleš Hojs in Karl Nehammer. Oba sta izpostavila dobro sodelovanje med obema policijama. Govorila sta tudi o razmerah glede epidemije covid-19.

Slovenski notranji minister Aleš Hojs je po poročanju STA dejal, da je skupna vaja pokazala, kaj je mogoče storiti z moderno tehnologijo pri nadzoru državne meje in v boju zoper organizirani kriminal. Medtem ko Avstrija trenutno razpolaga s 40 droni in 90 piloti, ki z njimi upravljajo, jih ima Slovenija trenutno na razpolago 24, a je pravkar v teku nabava še 50 dodatnih.

Oba ministra sta se sestala že pred izvedbo vaje in govorila o nekaterih pomembnih medsebojnih temah. Med drugim sta rešila nekaj tehničnih težav, ki so vezane na prehajanje meje v Šentilju in na Karavankah v času bolj intenzivnih nadzorov meje. Največ sta govorila o skupnem boju zoper nezakonite migracije in pri tem podprla avstrijsko pobudo, da bi z notranjimi ministri Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine skušali najti rešitev za boljše varovanje zunanje meje Evropske unije.

Nehammer: V BiH in Srbiji okoli 20 tisoč migrantov

Avstrijski notranji minister Karl Nehammer je prav tako potrdil, da sta državi zaveznici v boju proti organiziranemu kriminalu in tihotapljenju ljudi, saj nezakonite migracije ogrožajo varnost državljanov. Srečanje je bilo po njegovem mnenju v znamenju poglobljenega policijskega sodelovanja pri varovanju meja, ne le med Avstrijo in Slovenijo, ampak želijo v skladu z letos podpisano dunajsko izjavo v to vključiti tudi druge države na tako imenovani balkanski poti.

"Pred nami so veliki izzivi, saj se v BiH in Srbiji nahaja 20 tisoč migrantov. Od turških provokacij EU je opaziti večji pritisk na naše meje, zato pričakujem, da bo sistem, ki smo ga danes preskusili, začel delovati prihodnje leto. Letos smo v naši državi odkrili že 250 tihotapcev migrantov," je dejal Nehammer, medtem ko je po Hojsovih besedah Slovenija letos prav tako ujela že 180 tihotapcev.

Slovenski notranji minister je še dejal, da je beseda na današnjih pogovorih tekla tudi o nadaljnjih aktivnostih obeh držav pri preprečevanju širjenja okužb z novim koronavirusom, saj se razmere v Sloveniji dramatično slabšajo, dosti boljše pa niso niti v Avstriji.

Hojs ne pričakuje, da bo spet prišlo do zaprtja meja

Prehajanje meja bo po njegovi oceni vendarle drugačno, kot je bilo spomladi, saj ne pričakuje, da bi spet prišlo do zaprtja mej. Z avstrijskim kolegom sta se zato dogovorila, da bosta tako tranzit kot tudi prehajanje državljanov obeh držav v primeru poslabšanja razmer še naprej potekala tekoče.

Tudi Nehammer se je dotaknil aktualnega stanja v zvezi s pandemijo, kjer bo po njegovem prav tako le sodelovanje omogočilo, da skupaj zajezimo bolezen. V Avstriji po njegovih besedah dnevno spremljajo razmere glede okužb in temu primerno sproti sprejemajo ukrepe, ki bodo v prihodnje vselej mešanica lokalne in državne ravni, poroča STA.