Prijeli 90 nezakonitih prebežnikov

Policisti so na območju Policijske uprave (PU) Koper v zadnjih 24 urah obravnavali 90 nezakonitih prebežnikov. Poleg tega je 40 oseb, prijetih na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica, v obravnavo prevzela Policijska uprava Ljubljana.

Največ prijetih je bilo Afganistancev (81), devet je bilo državljanov Pakistana. Med 40 državljani, ki so jih na območju policijske postaje Ilirska Bistrica predali PU Ljubljana, pa je bilo 39 Afganistancev in en Pakistanec. Postopki še niso končani, so sporočili s PU Koper.