Hojs na Gruškovju o varovanju južne meje, kamor bodo napotili tudi rezervne policiste

Minister se je ob obisku seznanil predvsem s perečo problematiko pretočnosti mejnega prehoda Gruškovje na slovensko-hrvaški meji, ki je v času poletne turistične sezone zelo obremenjen. V izjavi za medije po srečanju z župani v Podlehniku je minister dejal, da bo stopil v kontakt z družbo Dars in da sam vidi možne rešitve, s katerimi bi pospešili oz. omogočili hitrejši pretok tovornega prometa.

Poleg tega se bo policija kadrovsko okrepila. Vlada je namreč v torek sprejela sklep o vpoklicu pomožnih policistov do 31. decembra letos, kar po ministrovih besedah pomeni, da bi tudi ti rezervni policisti lahko dodatno pomagali, še posebej v času vrhunca turistične sezone.

V zvezi z vpoklicem je pojasnil še, da je vsa obremenitev policistov, ki bo v naslednjih mesecih "narejena v smislu državnega proračuna", na nek način že predvidena v proračunu, v delu, ki je namenjen plačam.

Zagotovo kakšnih tisoč rezervnih policistov

Po ministrovih besedah bodo v naslednje pol leta zagotovo vpoklicali kakšnih tisoč rezervnih policistov po različnih lokacijah v Sloveniji. Kam jih bodo napotili največ, je po njegovih besedah težko reči.

Glede na to, da so pomožni policisti, jih pretežno napotijo na mesta, kjer lahko nudijo podporo rednim policistom. V glavnem gre za južno mejo, kjer lahko sodelujejo kot nadzorniki državne meje, tudi na mejnih prehodih lahko pomagajo, s tem da nimajo dostopa do vseh evidenc. Rezervne policiste lahko uporabljamo tudi za kontrolo prometa in pri ostalih manj zahtevnih aktivnostih policije, je dodal minister.

Občinam 2,5 milijona evrov

Glede pogovora z župani je povedal, da bo država tudi letos občinam južne oz. zunanje schengenske meje namenila sredstva zaradi povečanih stroškov ob nadzoru državne meje.

Skupno bodo občine letos dobile 2,5 milijona evrov, medtem ko je lani ta znesek za 32 občin znašal 2,8 milijona evrov, občine pa so sredstva prejele, potem ko so opozorile, da zaradi povečane prisotnosti policije in Slovenske vojske prihaja do povečane izrabe infrastrukture v občinah, posledično pa do višjih izdatkov.

"Sodelovanje med policijo in lokalnimi skupnostmi izjemno dobro"

Župan Občine Podlehnik Sebastian Toplak je ocenil, da so bile občine, kljub temu da gre za nekoliko manj sredstev kot lani, deležne tudi drugih povečanj sredstev, predvsem pri povprečnini, tako da meni, da so s tem, da dobijo ta sredstva, občine zadovoljne.

Poleg tega so občine hvaležne, da je vlada to prepoznala, saj se bodo migracije po besedah Toplaka zagotovo še nekaj časa pojavljale in obmejne občine zaradi tega čutijo negativne učinke. Bi pa občine bile vesele, če bi to postala tudi sistemska rešitev, je dodal.

Toplak je izrazil zadovoljstvo, da je bil minister tudi na mejnem prehodu Gruškovje, ki je v času turistične sezone daleč najbolj obremenjen mejni prehod v državi. "To čutimo vsi, ne samo tisti, ki smo neposredno ob njem, ampak tudi ostale sosednje občine, kjer se ljudje izogibajo tem zastojem in tam povzročajo nove zastoje," je razmere opisal župan Podlehnika.

Minister se je s sogovorniki pogovarjal tudi o varnostni problematiki v Podravju. Po izjavah županov je sodelovanje med policijo in lokalnimi skupnostmi izjemno dobro, tako da posebej izrazite problematike ni, je dejal minister.