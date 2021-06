Pahor: Holmec je simbol odločnosti, hrabrosti in požrtvovalnosti slovenskih policistov

Ob dnevu policije in 30-letnici bojev je na Holmcu zvečer potekala slovesnost, na kateri so govorniki predsednik republike Borut Pahor, minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj poudarili pomen in dosežke policije ter izzive, ki jo čakajo v prihodnje.

Ob dnevu policije in 30-letnici bojev je na Holmcu zvečer potekala slovesnost, na kateri so govorniki predsednik republike Borut Pahor, minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj poudarili pomen in dosežke policije ter izzive, ki jo čakajo v prihodnje. Objekt na meji so slavnostno poimenovali po dveh padlih policistih.

Na slovesnosti so se spomnili v bojih za samostojno Slovenijo pred natanko 30. leti na Holmcu padlih takratnih rezervnih policistov Željka Ernoića in Bojana Štumbergerja. Padla sta v bojih z Jugoslovansko ljudsko armado, ki je dobila ukaz zavzeti mejni prehod na meji z Avstrijo, a ji to ni uspelo.

Konflikt na mejnem prehodu Holmec se je začel že dan prej, 27. junija 1991, zato so si slovenski policisti ta datum izbrali za svoj praznik, dan slovenske policije, ki so ga obeležili z današnjo slovesnostjo. Na njej so se spomnili tudi vseh drugih policistov, ki so drugje padli v bojih za samostojno Slovenijo ali so življenje izgubili v zadnjih treh desetletjih pri opravljanju službenih dolžnosti.

Pahor: Imejmo vsi pred seboj dejstvo, da delamo z ljudmi in za ljudi

Slavnostni govornik na prireditvi, predsednik republike Borut Pahor, je dejal, da je mejni prehod Holmec v našem spominu zaznamovan kot simbol odločnosti, hrabrosti in požrtvovalnosti slovenskih policistov, ki so skupaj s teritorialno obrambo branili in obranili mejni prehod. S tem so po Pahorjevih besedah simbolno in dejansko zavarovali nastajajočo suverenost in ohranili povezanost novonastale države s svetom. "Ob tem, ko policija skrbi za našo varnost, brezpogojno spoštuje naše pravice in dostojanstvo slehernega posameznika ali skupine," je dejal predsednik Borut Pahor. Foto: Nebojša Tejić/STA

Pahor je spomnil na dosedanji razvoj slovenske policije in dejal, da je to danes sodobna policija ter da je visoka stopnja varnosti, ki jo uživamo v Sloveniji, prepoznana in nam jo zavidajo mnogi.

"Zato smo dolžni storiti vse, da bo tako tudi v prihodnje. Pri tem pa imejmo vsi pred sabo dejstvo, da delamo z ljudmi in za ljudi. Ob tem, ko policija skrbi za našo varnost, brezpogojno spoštuje naše pravice in dostojanstvo slehernega posameznika ali skupine," je zbranim policistom in drugim gostom dejal predsednik Pahor.

Hojs: Poskus diskreditacije osamosvojiteljev ni uspel

Tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs je poudaril pomen dogodkov na Holmcu, kjer so padle prve žrtve na strani slovenske policije. "Holmec je na žalost bil tudi kraj, kjer se je prvič, nedolgo po naši osamosvojitvi poskušalo diskreditirati in omalovaževati naše osamosvojitelje. To jim ni uspelo," je dejal minister.

"Holmec je na žalost bil tudi kraj, kjer se je prvič, nedolgo po naši osamosvojitvi poskušalo diskreditirati in omalovaževati naše osamosvojitelje. To jim ni uspelo," je dejal Aleš Hojs. Foto: Nebojša Tejić/STA

Sprehodil se je skozi zgodovino slovenske policije, ki po njegovih besedah sega 170 let nazaj, danes pa je slovenska policija moderna, evropsko usmerjena in članica mednarodnih organizacij. Aktualna vlada želi in bo policiji omogočila kar največji in najmodernejši razvoj, je dejal minister in ocenil, da policija že veliko let ni bila deležna takšne podpore v materialnem smislu kot v zadnjih dveh letih, naložbe pa se še obetajo.

Pripravljen je že nov zakon o organiziranosti in delu policije, je spomnil Hojs in za jesen napovedal še nov zakon o pooblastilih slovenske policije. Povedal je, da bo v četrtek vlada razpravljala, minister pa verjame, da mu bo tudi dala mandat, da podpiše pogodbo, s katero bodo v naslednjih štirih letih zgradili in preselili policijo v samostojni kompleks.

Olaj se je dotaknil aktualnega dogajanja

Generalni direktor policije Anton Olaj pa se je v nagovoru med drugim dotaknil aktualnega dogajanja in dejal, da je pred policijo nov izziv, to je zagotavljanje varnosti v okoliščinah predsedovanja Svetu EU, zaradi česar bodo nedvomno pod lupo evropske javnosti.

"Sprejmimo to kot priložnost, da bo Slovenija v prihodnje kot ena od najbolj varnih držav v svetu tudi bolj prepoznavna kot pravna država. Če hočemo to doseči, pa moramo v policijskih postopkih ravnati ne samo nepristrano, ampak tudi že na videz nepristrano. Pred zakonom smo vsi enaki. Pri varovanju javnih shodov moramo pod enakimi pogoji varovati pravice ljudi in skupin do svobodnega izražanja mnenj," je dejal Olaj.

Slovesnosti s kulturnim programom so se udeležili tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, šolska ministrica Simona Kustec, predstavniki veteranskih organizacij in Slovenske vojske, župani občin Mežiške doline in nekateri drugi gosti.