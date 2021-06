V Trzinu odkrili kip padlega vojaka Edvarda Peperka

Predsednik republike je v svojem nagovoru poudaril, da je tedanja enotnost ljudstva vrednostno središče naše nacije in spoznanje ter dokaz, da smo sposobni velikih dejanj, če delamo skupaj, če gradimo na tistem, kar nam je skupno, če znamo premoščati razlike, običajne za demokratično družbo, in imamo visoke cilje. To po predsednikovih besedah daje uteho in navdih za našo prihodnost, so sporočili iz urada predsednika republike.

"Naši otroci in njih otroci imajo svojo državo - imajo svojo domovino, ki ima mesto v mednarodni skupnosti. Je ugledna, ima izjemne možnosti za razvoj in vsem daje možnosti, da razvijamo svoje talente," je dejal. Presodil je še, da Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani kljub izkušnjam, ki smo jo imeli z osamosvajanjem in ustanovitvijo svoje države, na prihajajoče spremembe ne gledamo s strahom, marveč z velikim upanjem.

Janša: Kjer je bilo potrebno, smo se borili

Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik vlade Janez Janša, ki je v nagovoru poudaril, da dogodki v Ormožu in Trzinu pred tremi desetletji spadajo med pomembnejše. Po njegovih navedbah je Slovencem takrat uspelo, ker smo večinoma izbrali prave odločitve, tudi v času vojne za Slovenijo. "Tam, kjer je bilo potrebno, smo se borili. Kjer je bilo potrebno pogajanje, smo se pogajali. Kjer je bilo treba stopiti korak nazaj, smo stopili korak nazaj, kot se je zgodilo ob Brionskem sporazumu."

Zbrane je nagovoril tudi predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

V Trzinu je po besedah Janše prišlo do izraza nesporno dejstvo, da je vojno za Slovenijo ubranila obrambna sila, ki je bila sestavljena iz slovenske teritorialne obrambe in slovenske milice oziroma policije. "Brez te enotnosti, ki se je skovala v času manevrske strukture narodne zaščite, bi bili dejansko prešibki."

Župan Trzina Peter Ložar se je padlega Peperka spomnil z besedami, da "je bil eden izmed nas, ki je imel rad domovino in je za njeno samostojnost dal življenje, zato je prav, da se danes, po treh desetletjih, simbolno vrne med nas.