Vlada bo vpoklicala rezervne policiste

Vlada je sklenila, da se zaradi zavarovanja državne meje in ker je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov, pomožni policisti za opravljanje nalog policije vpokličejo do 31. decembra letos, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).

Zapisali so, da je utemeljeno pričakovati, da se bo obvladovanje varnostnih izzivov glede varovanja zunanje schengenske meje v nadaljevanju leta stopnjevalo. Na zunanji schengenski kopenski meji se poleg prestopov meje izven mejnih prehodov povečuje število oseb, ki skriti v prevoznih sredstvih poskušajo nedovoljeno prestopiti mejo na mejnih prehodih. Nezakoniti migranti pogosto spreminjajo načine prehoda zunanje meje, kar zahteva stalno in dejavno vlogo policije pri nadzoru.

Dodali so še, da bo treba v drugi polovici leta nadomestiti večjo odsotnost policistov tudi na drugih področjih. Povečale se bodo naloge policije pri varovanju dogodkov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU, zato je treba zaradi nemotenega opravljanja nalog nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov.

Povečane aktivnosti policije pri varovanju državne meje in nemoteno opravljanje drugih nalog bodo število razpoložljivih policistov na policijskih postajah še dodatno znižali. Na območjih določenih policijskih uprav je v drugi polovici leta 2021 načrtovano tudi več športnih prireditev in dogodkov, kjer je predvideno policijsko varovanje (tudi s pomočjo pomožnih policistov oziroma t. i. rezervistov).

Vlada ocenjuje, da bo za navedene dogodke potrebnih približno dva tisoč vpoklicev pomožnih policistov. Če bi bile vzpostavljene kontrolne točke na državni meji kot v času epidemije covid-19, pa bodo potrebe po dodatnem aktiviranju pomožne policije še večje. Na mesečni ravni je v tem primeru ocena še dodatnih 240 vpoklicev pomožnih policistov, so še sporočili iz Ukoma.

Pomožni policisti so državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog. Vpoklicani so lahko ob naravnih in drugih nesrečah, ko je huje ogrožena javna varnost, v primerih krize oziroma izrednega ali vojnega stanja ipd. Za opravljeno delo kot pomožni policisti prejmejo plačilo, pripada pa jim tudi plačilo za pripravljenost.

Notranje ministrstvo umaknilo sporne sklepe o spreminjanju pogodb o zaposlitvi

Policisti in drugi zaposleni so danes prejeli dokument notranjega ministrstva, iz katerega je razvidno, da bo to v celoti umaknilo sporne sklepe, s katerimi je želelo sredi junija spreminjati določbe pogodb o zaposlitvi, in jih nadomestilo z novimi, je na Facebooku danes sporočil Sindikat policistov Slovenije.